Острая необходимость

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Серик Кабдулов

В целях оказания своевременной и качественной медицинской помощи населению области за счет спонсорских средств в Атырау построят онкологический диспансер.

Как заявила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе встречи с общественностью Атырау, в рамках комплексного плана по борьбе с онкологичес­кими заболеваниями государство планирует построить новые онкоцентры в пяти регионах страны, в остальных проведут капитальный ремонт.

– Планируется строительство новых онкологических цент­ров в пяти регионах – в городе Алматы, в Атырауской области, Алматинской, Актюбинской и в областях Улытау и Жетысу, реконструкция радиологического корпуса и операционно-реанимационных корпусов в Актюбинской, Костанайской областях и городе Шымкенте. Также преду­смотрено проведение капитального ремонта онкологических центров в остальных регионах, за исключением Мангистауской, Павлодарской и Жамбылской областей, где за последние три года введены в эксплуатацию новые онкоцентры, – сообщила Ажар Гиният.

По словам министра, не во всех регионах Казахстана равномерно оказывают помощь больным, так как нет доступа к медицинскому оборудованию для диагностики и лечения рака. Имеющийся парк аппаратов для лучевой терапии устарел на 50%, больницы слабо оснащены диагностическим и лабораторным оборудованием, а у медицинского персонала низкий уровень эмпатии к пациентам и их родственникам.

По ее словам, в Атырауской области применяется аппарат 1968 года выпуска, а в Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской областях, Улытау и Жетысу и вовсе такие аппараты отсутствуют. Кроме того, регионы слабо обеспечены диагностическим и лабораторным оборудованием.

Недостаточно развита собственная научная база, мало научных разработок в облас­ти современных технологий. Министр отметила и слабое стремление населения к здоровому образу жизни, казахстанцы «неактивно проходят онкоскрининги в поликлиниках по месту жительства, что важно для ранней диагностики рака и выявления предопухолевых заболеваний».

Для Атырауской области строительство нового онкоцентра остро необходимо. Имеющийся построен 50 лет назад, не соответствует современным требованиям для установки радиологического и операционно-реанимационного оборудования. Кроме того, имеется дефицит кадров на всех уровнях оказания онкологической помощи.

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, старое здание онкоцентра снесут и возведут новое.

«Согласно техническому зак­лючению старое здание находится в аварийном состоянии. В нем нет условий для того, чтобы наладить работу поликлиники, дневного стационара, оборудовать лифтом. Планируется, что новый корпус будут возводить одновременно с пристройкой для радиологического отделения, это даст хороший импульс развитию онкослужбы в облас­ти», – уточнили в управлении здравоохранения.

Строительство займет около трех лет. Все это время врачи онкодиспансера, вероятнее всего, будут принимать пациентов в старом здании областной больницы, при которой тоже есть радиологический корпус.

На сегодня по региону на диспансерном учете состоят 4 634 человека.

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