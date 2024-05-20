Выход из колонии вайнера Туребаева объяснили в ДУИС

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ему предоставили краткосрочный отпуск в связи с болезнью родного человека

Фото: meirzhach_tv_official

Супруга вайнера Дана Есеева сообщила в соцсетях новость о возвращении домой Меиржана, приговоренного к 5 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. В ДУИС по Павлодарской области прокомментировали информацию, передает Kazpravda.kz.

«В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством осужденные учреждений минимальной безопасности имеют право обратиться в администрацию учреждения для предоставления выезда за его пределы на срок не более семи суток, не считая времени, необходимого для проезда в оба конца (не свыше пяти суток), в связи со смертью или тяжелой болезнью супруга (супруги), близкого родственника, угрожающей жизни больного, стихийным бедствием, причинившим значительный материальный ущерб его семье», – пояснили в ведомстве. 

На основании этого Туребаеву был предоставлен выезд за пределы учреждения, а именно краткосрочный отпуск в связи с болезнью матери, добавили в ДУИС.

Напомним, в июне 2023 года суд назначил вайнерам Туребаеву и Шерниязову 5 лет колонии минимальной безопасности. За неделю до оглашения приговора с популярных вайнеров сняли часть обвинений – удалось доказать, что они не состояли в преступной группе и сами не создавали никакой пирамиды.

Суд над вайнерами начался 21 декабря 2022 года. 26 декабря 2022 года суд отпустил Мейржана Туребаева под домашний арест. 23 июня 2023 года его снова взяли под стражу прямо в зале суда после оглашения приговора.

Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозревались в создании финансовой пирамиды. Туребаева и Шерниязова задержали 10 февраля 2022 года, но позже отпустили под залог. Саидбаев был объявлен в розыскОстальные фигуранты дела осуждены на сроки от 6 до 14 лет лишения свободы.

#освобождение #ДУИС #колония #Туребаев

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