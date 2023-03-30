Двое жителей Алматы осуждены за организацию азартных игр в соцсетях

Они приговорены к полутора годам лишения свободы.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Двое предприимчивых жителей Алматы, заработавшие 13 млн тенге в соцсетях, привлечены к ответственности за нарушение закона об игорном бизнесе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финмониторингу.

Как сообщается, ставки в популярной социальной сети «TikTok» за азартные игры онлайн осуществляли жители Алматы.

Они принимали деньги и выдавали выигрыш через банковские переводы.

«В ходе следствия доказано, что граждане в социальных сетях организовывали незаконный игорный бизнес в течение 4 месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге», - говорится в сообщении.

Известно, что подсудимые - двое жителей Алматы - признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы.

Вместе с тем, сообщается, что в суде рассматривается дело в отношении 4-х лиц с аналогичными правонарушениями.

«Деятельность организаторов незаконных азартных игр в социальной сети пресечена городским департаментом АФМ», - говорится в сообщении.

АФМ напоминает, что организация азартных игр в социальных сетях является нарушением закона об игорном бизнесе.