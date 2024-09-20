Грабитель ворвался с топором в магазин в Алматинской области

Вооруженный топором злоумышленник совершил ограбление магазина в Талгаре, сообщает Kazpravda.kz

«Топор держал в левой руке: рукоять внутри рукава, а клинок в ладони. Приказал сложить деньги в сумку и кричал делать это быстро. 21-летняя продавец его лица не увидела, так как он был в маске, но предполагает, что парень был молодой и является постоянным покупателем, потому что, взяв сигареты, он сразу же потянулся привычным движением руки на другую витрину за зажигалкой. Добыча составила 150 тыс. тенге», – рассказали в Instagram странице kris_p_talgar.