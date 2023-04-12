От 33-градусной жары до снега – погода на 13-15 апреля в Казахстане

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

С холодным антициклоном и арктическими воздушными массами по всей территории Казахстана ожидаются резкое понижение температуры воздуха, сильные осадки; в северной половине страны преимущественно снег с низовой метелью, в южных регионах пройдут сильные дожди с грозами и градом.

Также по Казахстану ожидаются усиление ветра, в северных регионах – туман, гололед. Если на северо-западе и севере республики обвал холодного воздуха и резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов ожидаются 14 апреля, то в южных регионах – 15 апреля, однако перед этим будет пик тепла на севере страны до 20 тепла, на юге до 33 градусов жары.