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Транспорт

От чего зависят цены на авиабилеты, разъяснили в Мининдустрии

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разъяснили вопросы ценообразования авиабилетов, сообщает Kazpravda.kz.

Сегодня в МИИР в рамках «Ашық сағат алаңы» представители Комитета гражданской авиации провели совещание по вопросу ценообразования авиабилетов с участием казахстанских авиакомпаний Air Astana, Fly Arystan, Scat, Qazaq Air, Южное небо и Жетысу.

По словам заместителя председателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой, в авиационной отрасли наблюдается активный рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Ежегодно наблюдается рост пассажиропотока примерно на 10%. Отечественными авиакомпаниями за 8 месяцев текущего года было перевезено по внутренним и международным направлениям 6,9 млн человек, что на 11% больше аналогичного показателя прошлого года. Также данный показатель больше на 23% показателя допандемийного 2019 года. Только на внутреннем рынке в 2021 году было перевезено свыше 7,5 млн человек, что по сравнению с предыдущими годами больше на 64%», – отметила С. Томпиева.

В ходе совещания авиакомпании презентовали текущие тарифные сетки авиабилетов и механизм ценообразования. Так, авиакомпания Air Astana реализует 73% авиабилетов по минимальному и среднему тарифу.

Авиакомпании отметили, что цены на авиабилеты не поднимались с начала текущего года. При этом максимальные и минимальные тарифы казахстанских авиакомпаний на 1 км, как по внутренним, так и международным направлениям, значительно ниже по сравнению с тарифами иностранных авиакомпаний, акцентировали в МИИР.

«Вместе с тем представители авиакомпаний отметили, что на стоимость авиабилетов также влияют такие факторы, как соотношение спроса и предложения на конкретном маршруте, сезонные и суточные колебания спроса, загруженность борта на момент покупки билета», – пояснили в ведомстве.

В ходе совещания в режиме онлайн КГА просмотрел сайты по продаже авиабилетов по внутренним и международным направлениям.

К примеру, цены на авиабилеты по маршруту Астана – Алматы на 30 октября начинались от 17 500 до 47 800 тенге.

Стоимость билета по маршруту Астана – Стамбул – Астана на 2 и 9 ноября Air Astana составила 247 тысяч тенге, что в 2 раза ниже, чем у иностранных авиакомпаний по аналогичному маршруту на указанные даты, проиллюстрировали в министерстве.

Представители Air Astana рассказали о предпринимаемых мерах по снижению стоимости авиабилетов. Это открытие центра по техническому обслуживанию самолетов и центра по обучения бортпроводников и пилотов. Также до конца года ожидается поставка 3 новых самолетов, а с августа прибыло 4 воздушных судна типа Airbus.

В настоящее время в соответствии с международной практикой, для развития конкуренции цена авиабилетов не регулируется. При этом в соответствии с Предпринимательским кодексом РК в случаях нарушения законодательства в области защиты конкуренции применяются меры антимонопольного реагирования.

 

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