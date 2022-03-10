От человеколюбия до героизма

Приходить на помощь тем, кто в ней нуждается, охранять спокойствие земляков, безвозмездно раздавать продукты голодным, вырывать безоружных из лап бандитов... Волонтерские ли это функции? Сложно сказать. Но все эти задачи, каждый раз становящиеся потребностями души, уже долгие годы выполняет наш соотечественник Жандос Сеит.

– Все началось в школе, – рассказывает Жандос. – Я учился в городе Каражал Карагандинской области, и мне очень повезло со своей первой учительницей. Она была потрясающая! С первого класса во мне и моих однокласс­никах она воспитывала патриотические чувства. С самого утра мы пели гимн, слушали от нее много интересных историй про наших предков, в том числе про Алиби Джангильдина, Алихана Букейханова. Помню, как учительница говорила, что все они были прекрасными государст­венниками и делали все для своей страны.

Мысли и убеждения учителя прочно закрепились в голове и сердце Жандоса, и он понял, что тоже хочет быть полезен своей родине. Так, окончив школу, юноша поехал поступать в один из алматинских вузов на специальность «государственное и местное управление».

– Во время учебы в университете я имел наглость напроситься на стажировку в городской акимат, для того чтобы получить хорошую практику, – продолжает мой собеседник. – Там я фактически три года отработал, будучи студентом. Окончив учебу в магистратуре, устроился на официальную работу в Агентство по регулированию естественных монополий в столице. Но спустя год понял, что работа в этой структуре совсем не мое. Юношеский максимализм разбился о скалы государственной системы, которая работала по своим устоявшимся правилам, порой противоречащим моей картине мира.

Параллельно с работой Жандос старался по возможности оказывать помощь маломобильным людям, людям с особыми потребностями. Свои первые шаги в волонтерстве он начал делать посредством социальных сетей. В последствии его активность заметила директор благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие», общественный деятель Аружан Саин, которая в конце 2013 года пригласила его работать к себе.

– С того времени и началась по-настоящему моя профессио­нальная волонтерская деятельность, – говорит Жандос. – Я работал в фонде и параллельно состоял в других волонтерских организациях. Мой шеф, Аружан, во всем меня поддерживала, помогала. В 2015 году, как известно, в Наурызбайском районе случилось ЧП – сошел сель. Я с другими ребятами-волонтерами буквально в тот же день уехал туда, где и провел целую неделю. Мы развернули полевую кухню для курсантов, чээсников, представителей внутренних войск. Так получилось, что они несколько дней вынужденно голодали, находясь на месте службы. Все дело в том, что в МВД и Министерстве обороны с такими внештатными ситуациями до этого времени не сталкивались, и полевая кухня внутренних войск прибыла на место ЧП только на четвертые сутки.

До этого момента ребята-военные смогли питаться благодаря волонтерам. Добровольцы кинули клич в соцсетях, и их обращение услышали многие. Алматинцы, в том числе представители бизнеса, подвозили продукты, воду. Люди из других областей начали отправлять гуманитарную помощь.

– Не поверите, приезжали бабушки, которые со своей пенсии на 5–7 тысяч тенге покупали продукты и привозили нам на автобусе в Наурызбайский район! – говорит Жандос. – Собственно, в 2015 году у нас, волонтеров, произошло боевое крещение. В тот момент всех нас объединил Константин Авершин, который впоследствии организовал общественное движение «Я – алматинец».

Волонтерская деятельность занимает у Жандоса Сеита большую часть времени, более того, очень много финансовых средств, ведь добровольцы все делают исключительно за свой счет.

– Деньги мы специально никогда не собираем. В случае необходимости просто призываем неравнодушных людей помочь нуждающимся водой, продуктами питания, – говорит волонтер.

По его словам, на сегодняшний день он является частным предпринимателем, поэтому имеет возможность планировать свое рабочее время самостоятельно. И, безусловно, в свободные от своих дел часы с головой уходит в волонтерство. Сегодня он твердо убежден в том, что, состоя в волонтерских организациях, можно нуждающимся людям оказывать гораздо большую и эффективную помощь, нежели находясь на государственной службе.

В дни январских событий Жандос проявил себя и как волонтер, и как патриот, и как истинный герой.

– Все для меня началось 5 января. Я вышел с работы в то время, когда уже ни автобусы, ни такси практически не ездили. Город буквально стал, – вспоминает Жандос. – Я направился домой пешком и по стечению обстоятельств оказался в гуще событий. Очень много людей с разных сторон направлялись в центр города. Проходя мимо одной группы, я увидел, как избивают людей. Оказалось, что радикально настроенные митингующие поймали двух служащих-нацгвардейцев. В тот момент, когда я решил подойти к ним, на одного из лежачих бойцов направлялся человек с настоя­щим ломом. Каким-то чудом я успел добежать и оттолкнуть его, иначе последствия были бы плачевными. Хочу сказать, что среди демонстрантов были обычные люди, которые вышли изначально на митинг по своей доброй воле, для того чтобы как-то повлиять на ситуацию в стране. И они тоже защищали этих совсем молодых ребят из Национальной гвардии. Что им пришлось пережить! Их били по голове, по лицу дубинками, раздевали, забирали обмундирование. Вместе с другими людьми мы этих двух молодых нацгвардейцев оттащили от озверевшей толпы, закрывая собой, сопроводили их до своих, то есть до воен­ных, а те, в свою очередь, этих ребят эвакуировали. Пройдя по улице дальше, я увидел, как еще одного лежачего молодого военного избивают, парень находился уже без сознания. При мне ему сломали ногу – был буквально слышен леденящий кровь хруст костей. К сожалению, его отбить не получилось. Но другие ребята встали на его защиту, не давали его избивать дальше. Очень надеюсь, что он остался жив и с ним на сегодняшний день уже все в порядке...

Слушая рассказ Жандоса, на душе было очень неспокойно, а потом возник вопрос: какие эмоции, чувства испытывал мой собеседник, когда кинулся на помощь молодым военным, находясь в окружении бесчинствую­щей свирепой толпы?

– Когда мы закрывали молодых гвардейцев своими спинами, дубинки прилетали и нам, но на тот момент боль не чувствовалась. Ситуация была из ряда вон выходящая. На раздумье не было времени. Уверен, что ни я, ни другие ребята не простили себе, если бы с теми молодыми нацгвардейцами что-то случилось. Грех пройти мимо чьей-то беды, чьих-то страданий, – уверенно ответил Жандос.

В тот день волонтер пришел домой в состоянии глубокого шока от происходящего. Он боялся, что на фоне всей этой смуты, творящейся на улицах города, в стране произойдет что-то непоправимое, страшное. Жандос сегодня уже не просто молодой парень с добрым сердцем, который готов прийти на помощь каждому, он – ответственный гражданин своей страны, любящий муж и заботливый отец троих детей.

– Я родился в конце 80-х, но отчетливо помню, через что приш­лось проходить родителям в начале 90-х: безденежье, безработица, голод. В связи с происходящим в городе, в стране, я опасался того, что мы вновь скатимся к этому уровню, – делится Жандос. – Дома я начал думать, что конкретно могу сделать для своей страны, для своих родных здесь и сейчас. В итоге принял решение отправиться в больницу города.

Это решение Жандоса было продиктовано тем, что на тот момент город находился в информационном вакууме. Доносились слухи о том, что в Алматы захвачены несколько больниц со всем медицинским персоналом. Созвонившись с другими волонтерами, он договорился, что отправится в одну из больниц в качестве добровольца.

– Я выехал в БСНП рано утром 6 января и там провел сутки. Думал о том, что в случае захвата больницы, попытаюсь ее как-то отбить, – продолжает наш герой. – На тот момент великолепные врачи, профессионалы своего дела, принимали всех раненых и больных. К больнице подъезжали военные, полицейские, представители КНБ, которые привозили раненых. У многих были огнестрельные ранения. Своими глазами видел, как к больнице подъехал старенький внедорожник. Водитель открыл багажник, в котором штабелями лежало несколько раненых. Их выгружали на осмотр, а потом увозили на операции. Врачи на тот момент уже четыре дня дежурили. Одним и тем же составом. Дело в том, что состав очередного дежурства уже не мог выехать по причине небезопасности в городе, а работающие врачи не могли покинуть больницу – работы было невпроворот.

По рассказу Жандоса, алматинские волонтеры совместно с Клубом рестораторов организовали питание, которое развозили по больницам, пожарным частям, РУВД – полицейские круглосуточно охраняли оружие, боезапасы. На ежедневной основе готовили около 4,5–5 тыс. порций еды.

Эти больничные сутки запомнятся Жандосу надолго. И все же, вновь задаю я вопросы герою сегодняшнего материала, как, будучи семейным человеком, после пережитого 5 января он решил отправиться на помощь врачам? Как к его решению отнеслись его жена, дети? И его ответ меня и удивил, и восхитил одновременно:

– Меня жена сама попросила поехать в больницу, – сказал Жандос. – Она начиталась новостей и в слезах говорила о том, что ей очень страшно за детей, за их будущее, за страну. «Сделай что-нибудь!» – в слезах сказала она. И я без лишних слов отправился в больницу – туда, где я мог быть полезным. Честно говоря, я был счастлив, что жена меня попросила об этом. Я очень рад, что моя семья поддерживает меня во всем и понимает потребности моей души работать в сфере волонтерства. Был бы я холостым, то даже и не задумывался о том, ехать мне туда или нет. Когда же обзавелся семьей, то в большей степени продолжаю свою волонтерскую деятельность благодаря пониманию моей жены. Спасибо ей за то, что я продолжаю быть тем, кем я и являюсь.

Жандос Сеит счастлив быть в сообществе волонтеров, единомышленников, людей, чьи ценнос­ти он разделяет. По его словам, все его соратники – настоящие патриоты, желающие видеть свою страну развитой, богатой хорошими, трудолюбивыми и порядочными людьми.

– Мы работали на месте многих чрезвычайных происшествий. И сегодня очень хочу, чтобы очередная, не дай бог, трагедия, авария в городе, в нашей стране не парализовали наше государство, не вогнали бы его в ступор. Пока же людям помощи ждать неоткуда, ведь никаких рабочих алгоритмов, памяток в случае ЧП мы не имеем, – с сожалением констатирует Жандос. – Раньше была система мероприятий по защите населения – гражданская оборона. Со школьной скамьи обучали ребят, как вести себя при катастрофах, в том числе при землетрясениях, давали основы знаний по оказанию первой медицинской помощи. Все это необходимо возобновить во всех школах страны и организовать это не для галочки, а на очень серьезном уровне.

Жандос Сеит, долгие годы трудясь в рядах добровольцев, не привык роптать, жаловаться на несправедливость жизни. Если он видит чью-то беду, то охотно откликается и приходит на помощь без промедлений, долгих слов и обещаний. Не обращая внимания на шероховатости в работе государственного аппарата, он, как истинный волонтер, помогает облегчить жизнь людей, столк­нувшихся с проблемой, которая должна решаться государством. Он убежден в том, что сегодня настало время государству обратить внимание на богатый опыт волонтеров, который, по сути, во многом обнажил существующие проблемы и даже проторил путь их решения. Государство все пережитые страной трудности и трагедии должно взять на заметку, принять к сведению наработки волонтеров, обращаться к их опыту и выработать четкий, эффективный и рабочий алгоритм действий.