От КХЛ до первенства планеты

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира-2027, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея на льду. Уже принято три письма-заявки – турнир хотят провести еще в Германии и Норвегии.

«Германия проводила чемпионаты мира в элитном дивизионе 9 раз начиная с 1930 года. Последний раз эта страна принимала турнир в 2017 году в Кельне совместно с Парижем. Единственной страной-хозяйкой выступала в 2010-м, матчи проходили также в Кельне и Мангейме. Матч открытия состоялся на футбольном стадионе города Гельзенкирхен. Тогда был зафиксирован мировой рекорд посещаемости хоккейного матча.

Норвегия ранее дважды принимала чемпионаты мира – в 1958 году в Осло и Лиллехаммере, а также в Осло и Хамаре в 1999-м. Для заявки на ЧМ-2027 планируются другие локации и новые спортивные объекты. Норвежская федерация работает над заявкой в городах Берум и Тронхейм. В Беруме, пригороде Осло, находится «Теленор Арена», крытый футбольный стадион, который может быть переоборудован в ледовую арену на 14 000 мест. В Тронхейме в 2019 году на месте старого спорткомплекса был построен дворец «Тронхейм Спектрум» на 8 600 мест.

Казахстан ранее не принимал турниры топ-дивизиона. Но в стране есть два больших ледовых комплекса, готовых принять соревнования, – «Барыс-Арена» вместимостью 11 400 мест и «Алматы-Арена» на 12 500 мест. Домашняя площадка столичного «Барыса», выступающего в КХЛ, принимала чемпионат мира-2019

в группе А первого дивизиона. «Алматы-Арена» была построена к зимней Универсиаде-2017, на которой проходил хоккейный турнир.

Все три претендента в следующие несколько месяцев будут работать над подробными заявочными проектами, которые в дальнейшем презентуют в офисе ИИХФ. Страна – хозяйка чемпионата мира по хоккею-2027 будет определена по итогам ежегодного конгресса ИИХФ в Тампере, Финляндия, в мае 2023 года», – отмечает официальный сайт ИИХФ.

Напомним, что двумя неделями ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести элитный турнир в Казахстане. Тогда Президент нашей страны заявил о готовности принять чемпионат мира по хоккею на встрече с главой международной федерации Люком Тардифом.

«Отдельное внимание в ходе беседы было уделено возможностям спортивной инфраструктуры. В этом контексте Глава государства заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе.

Президент Международной федерации хоккея поблагодарил Главу государства за возможность встречи и высоко оценил внимание, оказывае­мое развитию хоккея в Казахстане. Он отметил наличие у нашей страны всей необходимой инфраструктуры для проведения международных состязаний самого высокого уровня», – говорилось в сообщении на akorda.kz.

Отметим, что до 2027 года чемпио­наты мира пройдут в следующих городах: с 12 по 28 мая 2023 года в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия); с 10 по 26 мая 2024 года в Праге и Остраве (Чехия); с 9 по 25 мая 2025 года в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания), а также с 15 по 31 мая 2026 года в Цюрихе и Фрибурге (Швейцария).

Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал итоги своего недавнего визита в Казахстан.

– Визит как раз совпал с моментом, когда Казахстан выразил желание подать заявку на проведение чемпио­ната мира 2027 года. Руководство страны проявило заинтересованность в проведении такого масштабного международного турнира. Алматы и Астана – два динамично развиваю­щихся города с высококлассными ледовыми комплексами, готовыми принять большую семью ИИХФ. Президент казахстанской федерации Аскар Мамин и сотрудники КФХ дали нам возможность изучить такие амбициозные программы развития хоккея, как Jas Nomad и Salem Hokei. Мы довольны тем, что услышали, и я возвращаюсь в офис в Цюрихе спокойным за будущее хоккея Казахстана, – рассказал Люк Тардиф.

Ну а теперь перейдем к выступлению отечественных команд и начнем с национального первенства. В среду вечером завершились игры очередного тура, которые по традиции проходили в виде спаренных поединков. Так, «Актобе» дома вначале камня на камне не оставил от «Алматы», победив с «сухим» счетом 7:0, а во второй раз выиграв с более скромным счетом – 2:1. В это же время атырауский «Бейбарыс» принимал у себя новичка лиги ташкентский «Хумо» и, победив вначале со счетом 7:4, потом неожиданно уступил – 2:5.

В Петропавловске «Кулагер» сначала обыграл гостивший у него «Торпедо» из Усть-Каменогорска со счетом 2:0, а потом уступил после серии буллитов с итоговым счетом 3:4. Павлодарский «Иртыш» побывал в Рудном, где скрестил клюшки с местным «Горняком» и дважды проиграл – поначалу в овертайме с итоговым счетом 3:4, а потом и в основное время – 3:7. Ну и самым интересным противостоянием тура были поединки в Астане, где местный «Номад» принимал лидера первенства – карагандинскую «Сарыарку» – и дважды уступил со счетом 2:3 и 1:3.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И Г О

1. «Сарыарка» 8 26–14 16

2. «Актобе» 6 24–13 11

3. «Кулагер» 8 32–18 9

4. «Бейбарыс» 6 24–16 9

5. «Горняк» 8 21–22 8

6. «Торпедо» 8 18–21 8

7. «Арлан» 6 26–15 6

8. «Алматы» 6 6–13 6

9. «Хумо» 6 18–17 6

10. «Номад» 8 13–16 5

11. «Иртыш» 8 22–40 5

12. «Снежные Барсы» 6 8–33 2

И завершим мы наш обзор выс­туплением столичного «Барыса» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Очередной поединок казахстанская команда провела в Москве на стадионе «Мегаспорт» против «Спартака». Встреча завершилась победой нашей дружины со счетом 3:1.

Уже на четвертой минуте россияне вышли вперед благодаря шайбе Захара Арзамасцева и очень на­деялись развить успех, но не вышло. Основные действия развернулись в третьем, заключительном периоде, где на высоте оказались именно «барсы». В составе нашей команды на 40-й минуте американский легио­нер Джереми Бракко сравнял счет, а дальше успех развили уже члены сборной Казахстана. На 44-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав численное большинство, вывел «Барыс» вперед, а на 53-й Егор Петухов установил итоговый счет встречи – 3:1.