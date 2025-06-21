От курсанта до лейтенанта: в Алматы состоялся выпуск молодых офицеров

Армия
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В парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась 24-я торжественная церемония выпуска курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Министерства обороны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Более 170 выпускников получили первое офицерское звание «лейтенант», четверо из них окончили вуз с отличием. Один выпускник — представитель Кыргызстана прошел обучение в рамках подготовки военных кадров Организации Договора о коллективной безопасности.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, главного управления Сил воздушной обороны, военных и гражданских вузов, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие.
Выпускников поздравил заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил генерал-майор Кайрат Садыков. Он поблагодарил руководство и преподавательский состав вуза за подготовку высококлассных специалистов, которые уже в ближайшие дни приступят к службе в войсках.

— Завершив обучение, вы получили все возможности для успешной службы и профессионального роста. Самое главное — в стенах института вы овладели современными знаниями и прошли отличную военную подготовку, — отметил он.
В этом году институт выпустил два курса одновременно — четвертый и пятый, поскольку учебное заведение перешло на четырехлетнюю систему обучения.

— Этот выпуск для нас, пятикурсников, стал историческим: мы — последний выпуск по пятилетней программе. К тому же, как отличник учебы, я получил лейтенантские погоны из рук Президента — Верховного главнокомандующего. Теперь знания и навыки, приобретенные в институте, будут служить делу защиты Родины, — поделился своими эмоциями выпускник Даниал Даркулов.

По традиции мероприятие завершилось церемонией прощания с Боевым знаменем института. Под звуки военного оркестра молодые лейтенанты прошли торжественным маршем. 

Напомним, военный вуз осуществляет подготовку квалифицированных военных специалистов по таким направлениям, как радиоэлектроника, радиотехника и инжиниринг, автоматизация и инфокоммуникационные технологии, системы информационной безопасности, военная журналистика, военное дирижирование и военное строительство. За время своего существования Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи подготовил более 4000 офицеров. 

Выпускники института обладают глубокими знаниями и готовы эффективно действовать в условиях цифровизации и применения современных военных технологий. Они востребованы во всех воинских структурах.

Отметим также, что с этого года в институте открыты еще две новые специальности «криптология в военном деле» и «международные военные отношения и переводческое дело». Их ключевым преимуществом является возможность получения двух дипломов — военного и гражданского вуза — с присвоением академической степени бакалавра.
 

#военнослужащие #армия #выпуск

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