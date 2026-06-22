От нейрохирургии до робот-ортопедии: Астана представила медицинский потенциал в Ташкенте

В Ташкенте состоялось роуд-шоу, посвященное развитию медицинского туризма города Астаны. Мероприятие стало профессиональной площадкой для диалога между медицинскими организациями Казахстана и профильным сообществом Узбекистана.

Организатором выступил Центр развития туризма Astana Tourism при поддержке посольства Казахстана в Республике Узбекистан. В центре внимания - укрепление сотрудничества в сфере здравоохранения и продвижение Астаны как одного из ключевых центров высокотехнологичной медицины в регионе.

Советник посла Республики Казахстан в Узбекистане Сержан Сарсенбаев отметил значимость развития гуманитарного и профессионального взаимодействия между странами.

«Развитие сотрудничества в сфере медицины формирует устойчивую основу для укрепления доверия между нашими странами и расширяет возможности для пациентов и специалистов», - подчеркнул он.

В рамках мероприятия были представлены ведущие медицинские организации Астаны, включая Больницу Медицинского центра Управления делами Президента РК, Национальный центр нейрохирургии, Центр сердца University Medical Center, Национальный научный медицинский центр и другие.

Каждое из учреждений представило свои возможности в области кардиологии, нейрохирургии, онкологии, ортопедии и травматологии, радиотерапии, бариатрической хирургии, реабилитации и комплексной диагностики.

Отдельно о возможностях ортопедии рассказал травматолог-ортопед Ерсин Усин:

«В Астане сейчас активно развивается направление роботизированной хирургии коленного сустава. Такие технологии позволяют выполнять эндопротезирование с высокой точностью, минимальной травматичностью и более быстрым восстановлением пациентов. Это уже стало частью нашей практической медицины», - отметил он.

Также в рамках роуд-шоу для всех желающих были организованы бесплатные первичные консультации врачей ведущих клиник Астаны.