​От прошлого к будущему

Семей, несмотря на то, что в свое время утратил статус областного центра, все эти годы оставался городом истории и культуры. Достаточно сказать, что именно в Семее открылись первые на территории страны историко-краеведческий музей и публичная библиотека, а в начале ХХ века – первая учительская семинария, первый архив, первая футбольная команда, первый национальный цирк. Текст первого гимна Казахстана, который звучал с 1945 по 1992 год, тоже был написан семипалатинцем Каюмом Мухамедхановым.

Я всю жизнь проработал в образовании и в культуре и знаю, как потеря статуса областного центра сказалась на семейчанах. Перемены, увы, произошли не лучшие.

Статья Главы государства «Абай и Казахстан в ХХІ веке», конечно, возвращает горожанам надежду. Президент перечислил конкретные направления, чтобы город, где жил Абай, где о нем хранят память, расцвел. Правительству предстоит разработать комплексный план социально-экономического развития Семея, заняться реконструкцией историко-культурных объектов. Главное, что статус историчес­кого центра республиканского значения открывает новые возможности буквально во всех сферах жизни – в экономике, в социальной сфере, в образовании, в науке. Несмотря на трудности, у города до сих пор высокий потенциал. Надеюсь, что при поддержке руководст­ва страны Семей вернет былую славу. Решение о придании ему республиканского статуса, безус­ловно, поможет в привлечении финансов и повлияет на перспективу как самого города, так и всего региона.