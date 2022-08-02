Фото пресс-службы МО РК
Общество
Отбор "цифровых офицеров" впервые пройдет в Вооруженных силах Казахстана

Впервые в истории Вооруженных сил Казахстана состоится отбор «цифровых офицеров». Об этом сообщили в Министерстве обороны РК, передает Kazpravda.kz.

По итогам конкурса 13 лучших офицеров будут рекомендованы к назначению на должности заместителей начальников структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, начальников штабов видов войск и Десантно-штурмовых войск по цифровизации.

Конкурс пройдет в онлайн-режиме. В нем примут участие офицеры Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил с опытом не менее двух лет на руководящих должностях в органах военного управления или с пятилетним стажем воинской службы. Свои возможности смогут также проверить офицеры запаса со стажем не менее пяти лет воинской службы в Вооруженных силах.

Департаментом информатизации Министерства обороны разработан единый алгоритм проведения конкурса. Кандидаты должны будут зарегистрироваться, сдать экзамены на знание нормативных правовых актов,  пройти IQ и SHL тестирование. По результатам этих этапов будут отобраны 50 лучших офицеров.

Конкурсанты получат приглашение на встречу с комиссией, где презентуют свою идею по цифровизации Вооруженных сил. Презентация строится по алгоритму: проблема - решение - вывод.

На завершающем этапе 30 лучших кандидатов пройдут личное собеседование с руководством Министерства обороны. После этого будет принято решение о назначении на должность.

Прошедшие все испытания офицеры пройдут специальные курсы в течение двух месяцев. Они станут инициаторами и проводниками единой политики цифрового развития оборонного ведомства.

Дата начала тестирования будет опубликована на официальных интернет-ресурсах Министерства обороны РК.

С условиями конкурса можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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