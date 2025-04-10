В регулирование деятельности АО «Банк развития Казахстана» внесено несколько важных изменений. Соответствующие меры приняты Правительством РК и Банком развития с учетом рекомендаций и предписания Высшей аудиторской палаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на GOSAUDIT.KZ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Высшая аудиторская палата (ВАП) провела аудит государственной политики по стимулированию промышленно-инновационной деятельности. Выяснилось, что отдельные заемщики БРК получали кредиты по ставкам ниже предельных, установленных отраслевой концепцией, что создавало неравные условия доступа к господдержке.

ВАП рекомендовала установить фиксированную процентную ставку, исключающую снижение на основе внутренних оценок Банка.

В результате Совет директоров БРК внес изменения в программы финансирования: теперь для всех заемщиков действует единая ставка в 7% годовых.

Также аудит показал, что БРК привлекал бюджетные средства под 0,15%, а кредитовал под 9–11%, что обеспечивало банку чрезмерную выгоду и низкую доходность для государства. ВАП рекомендовала пересмотреть условия, и по поручению Премьер-министра с 2025 года ставка бюджетного кредитования повышена до 1%.

Исполнение остальных рекомендаций остается на контроле ВАП до их полного выполнения.