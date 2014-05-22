Крупный культурно-образовательный социальный проект «Ночь в музее» под девизом «Музейные коллекции объединяют» действительно собрал под одним шаныраком шесть занимательнейших выставок для всех, кто интересуется историко-культурным наследием своей страны. На открытии первый заместитель директора ЦГМ РК Бейбиткали Какабаев отметил, что благодаря творческому энтузиазму коллег музей влился в международный проект в 2006 году: тогда музейное дейст­во привлекло полторы тысячи зрителей. За это время проект «Ночь в музее» стал настолько привлекательным и ожидае­мым в культурной жизни Алма­ты, что в прошлом году увидеть экспозиции пришло более 7,5 тыс. человек.

Ветераны Великой Отечест­венной войны, школьники, семьи с маленькими детьми и любознательные фотографы заполнили музейное пространство уже с самого раннего утра. Они увидели большую концертную программу с учас­тием замечательных артистов Лаки Кесоглу, Рамазана Стамгазиева, Джалиля и Рафаэля Гизатулиных, Айгуль Косановой, шоу на ходулях и «Проект барабаны Алматы», выступление творческих и музыкальных коллективов. Гости посетили мемо­риальную выставку «Великий ученый земли казахской», посвященную 115-летию со дня рождения академика К. И. Сатпаева, экспозицию «Эхо Чернобыля» к 28-й годовщине ядерной катастрофы на Чернобыльской АЭС, отреставрированные музейные экспонаты, коллективную выставку художников Казахстана «Наследие». До самой полуночи активно работали детские площадки, мастерские по оригами и каллиграфии Японского дома «Ичикава», ­мастер-классы по керамике, вышивке, изготовлению карамелек, арт-ярмарки хэндмейкеров и выпускников Колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева, кинозал, где студия АО «Казахфильм им. Ш. Айманова» демонстрировала оте­чественные новинки.

Организаторы праздника каждый год предлагают что-то новое и неординарное. В этот раз ЦГМ РК представил уникальные фондовые экспозиции: коллекцию часов, впервые – выставку из частной коллекции Улана Жакеева, интерактивное представление «Один день из жизни древнего человека». Малыши, правда, соглашались фотографироваться с «ожившими» пещерными жителями – пере­одетыми сотрудниками музея – только вместе с мамой. А вот что рассказала руководитель группы по хранению фондов музея Алия Рахманкулова.

– В фондах собрана большая коллекция часов и часовых корпусов различных марок и систем – «Павел Буре», Le Rei a Paris, «Мозер и К», «Гамильтон», «Омега», Луч», «Моск­ва», «Салют». Особое место занимают часы, принадлежащие Сакену Сейфуллину, Канышу Сатпаеву, Жаяу Мусе, Латифу Хамиди, Бауыржану Момышулы. Каждый экземпляр – произведение искусства, и каждый хранит свою историю. Есть настольные бронзовые часы, купленные в 1814 году за сто руб­лей полковником П. Г. Евдокимовым у солдата, который вынес их из дворца Наполеона после взятия Парижа. Есть часы, которые в 1905 году украшали здание железнодорожной станции Казалинск, часы шахматные и авиационные, наручные и карманные. Зрителям представлено около 80 экспонатов.

Семилетняя Майра и пятилетний Даниял, которых привела на праздник мама Марал Калиякова, с удовольствием рассматривали экспонаты прикладного казахского искусства из частной коллекции Улана Жакеева и Разии Есенбаевой. Украшения, предметы быта, оружие начали собирать еще их прародители, ну а сегодня чета коллекционеров решила поделиться знаниями об истории и культуре казахского народа с многочисленными гостями.

