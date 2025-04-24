Эти возмущения прозвучали в ходе рассмотрения на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова поправок в законодательство по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в первом чтении. Как отметила, представляя новеллы, сенатор Ольга Булавкина, законопроект предусматривает внесение поправок в Земельный, Лесной кодексы и Закон «Об особо охраняемых природных территориях». Нормы, в частности, предусматривают возможность перевода таких земель для функционирования сельских населенных пунктов, а также объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Ольга Булавкина подчеркнула, что эти нормы будут распространяться только на объекты, существовавшие до создания и расширения особо охраняемых природных территорий.

– Отсутствие в действующем законодательстве правовых механизмов для жизнеобеспечения населенных пунктов, а также социальных и стратегических объектов, расположенных на территориях ООПТ, в том числе строительства и ремонтных работ по их эксплуатации, создавали не только препятствия, но и угрозы для полноценного функционирования этих объектов, – сказала она.

Сенатор отметила, что рабочая группа поддержала расширение перечня исключительных случаев, при которых допускается перевод земель для строительства селе-, оползне-, лавинозащитных сооружений из земель отдельных категорий.

Между тем ряд депутатов выступили против нормы о выводе земель из особо охраняемых природных территорий для функционирования сельских населенных пунктов. Они считают, что этой нормой могут воспользоваться те, кто желает строить объекты непременно в нацпарках. И, кстати, отклонили эту норму еще на этапе рассмотрения проекта на рабочих группах.

В ответ Ольга Булавкина заверила, что эта норма будет касаться только инфраструктуры, а не жилых домов, находящихся на особо охраняемых природных территориях.

– Остальные вопросы будут решаться только в судебном порядке, когда граж­дане будут обращаться за легализацией своего имущества, – пояснила она.

Между тем депутат Ермурат Бапи напомнил, что в стране есть национальные парки, которые уже давно застроены. В качестве примера он привел Иле-Алатауский национальный парк. Первый вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев признал, что государство практически бессильно против частников, заполучивших в собственность участки в нацпарках.

– Внутри парков есть много сторонних пользователей. То есть это частные владения, и на них мы в суд подать не можем, изымать не можем, если только акимат не изъявит желания выкупить у них в законном порядке, – ответил он.

Тезис о том, что теперь государство должно выкупать у частников эти земли, вызвало возмущение мажилисменов.

– Почему мы сейчас должны их выкупать? Они незаконно построили. Это особо охраняемые природные объекты. Они в рамках возврата активов изымаются, – возмутился Марат Башимов.

Еще один рассмотренный Мажилисом в первом чтении законопроект – поправки по вопросам интеллектуальной собственности. Как пояснил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, проект закона направлен на совершенствование законодательства в области интеллектуальной собственности путем введения дополнительных правовых инструментов по защите интеллектуальной собственности.

– Поправки вносятся в два кодекса и пять отраслевых законов. В частности, с целью приведения Закона об авторском праве в соответствие с положениями Римской конвенции вносятся уточнения в части исключительных прав вещательной организации и перечня нарушений авторских и смежных прав. Для приведения закона об авторском праве в соответствие с Марракешским договором дополняются случаи свободного, то есть бездоговорного использования обнародованных произведений. Разрешается без согласия автора или правообладателя воспроизведение произведений шрифтом Брайля или другими специальными способами для обеспечения доступа к произведениям людям с ограниченными возможнос­тями по зрению, – добавил министр.

Между тем депутатов волнуют права казахстанских артистов. Они считают, что их авторские права попраны. Так, Олжас Куспеков, напомнив, что в соответствии со статьей 16 закона об авторском праве и смежных правах авторы и другие правообладатели имеют право на вознаграждение за каждый вид использования произведений, констатировал, что при этом наше законодательство не предусматривает имущественные права авторов и исполнителей в отношении ретрансляции.

– Например, песни Розы Рымбаевой транслируются, но действующее законодательство не предусматривает выплаты и вознаграждения за ретрансляцию ее песен, тем самым ущемляются права певицы. Каким образом планируете устранить правовые пробелы в законодательстве? – спросил Куспеков.

Глава Минюста Ерлан Сарсембаев согласился с постановкой вопроса. Дело в том, что в статье 16 речь идет про ретрансляцию как про имущественные права теле- и радиоканалов.

– Законопроект в этой части предусматривает поправки, связанные только с правами вещательных организаций. Что касается исполнителей, то их права не будут нарушаться, и проблем в законодательном плане данная норма не предусматривает, – ответил министр.

А вот депутата Каракат Абден волнует тот факт, что в Казахстане в свободном доступе поддельные брендовые вещи, которые активно продаются и в социальных сетях, и на торговых площадках.

– Возникает вопрос: считается ли такая реклама и продажа нарушением прав на товарный знак? – спросила в связи с этим Каракат Абден.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев подтвердил – это нарушение закона.

– Реклама и продажа подделок – это нарушение прав интеллектуальной собственности. Если правообладатель сообщает о таких фактах, мы проводим проверки, – заверил он.