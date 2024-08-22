«Отмеряющие время»: уникальную коллекцию часов представят в Астане

Фото: пресс-служба Президентского центра УДП

22 августа начала свою работу тематическая выставка «Отмеряющие время». На ней представлены 24 образца экспонатов, различающихся по технике изготовления, дизайну. Посетители могут лицезреть модели настенных, каминных и настольных часов.

Организаторы мероприятия отметили, что демонстрируемые предметы коллекции изготовлены из натуральных материалов и полудрагоценных пород камней. Они были подарены главами иностранных государств, руководителями зарубежных правительственных делегаций, международных организаций, руководителями отечественных и зарубежных компаний, а также представителями творческого сообщества.

«Часы – это прибор для определения текущего времени суток и измерения продолжительности временных интервалов в единицах, меньших, чем одни сутки. Древний Египет был первым, кто имел систему времени во всем мире и использовал часы. Там в 1500 году до нашей эры были изобретены солнечные часы, которые определяли время по движению Солнца. С тех пор направление вращения часов не менялось: слева направо. Археологи на данный момент нашли 13 типов солнечных часов по всему миру. На следующем этапе развития человечество перешло на песочные часы. Сегодня сфера их применения реализована только в медицинской сфере. Первые наручные часы были изготовлены в 1812 году в Неаполитанском королевстве», – рассказали об истории часов в Президентском центре.

В настоящее время смарт-часы производятся с помощью микрокомпьютера, они могут не только показывать время, но и точно определять артериальное давление, пульс, воспроизводить музыку.

По размерам и портативности часы делятся на карманные, наручные, каретные, настольные, настенные, каминные, напольные, умные и башенные(куранты). По механизму измерения бывают солнечные, огненные, песочные, водяные, механические, камертонные, кварцевые, электронные и атомные часы.

Самые точные часы в мире – это атомные часы. По мнению экспертов, такие часы могут ошибаться лишь на одну секунду в миллион лет.

Атомные часы спроектировали ученые Национального института стандартов и технологий (NIST) и университета Колорадо (США). Измерение времени в них производится вибрацией атома цезия.

Часы не только фиксируют время, но и отражают его, представляют собой определенную эпоху. Сегодня часы – это не только приборы времени, но и произведения декоративно-прикладного искусства

Выставка продлится до 22 сентября 2024 года.