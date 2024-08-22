«Отмеряющие время»: уникальную коллекцию часов представят в Астане

Жителей и гостей столицы приглашают посетить выставку из коллекции часов музейного собрания Президентского центра, сообщает Kazpravda.kz
22 августа начала свою работу тематическая выставка «Отмеряющие время». На ней представлены 24 образца экспонатов, различающихся по технике изготовления, дизайну. Посетители могут лицезреть модели настенных, каминных и настольных часов.
Организаторы мероприятия отметили, что демонстрируемые предметы коллекции изготовлены из натуральных материалов и полудрагоценных пород камней. Они были подарены главами иностранных государств, руководителями зарубежных правительственных делегаций, международных организаций, руководителями отечественных и зарубежных компаний, а также представителями творческого сообщества.
«Часы – это прибор для определения текущего времени суток и измерения продолжительности временных интервалов в единицах, меньших, чем одни сутки. Древний Египет был первым, кто имел систему времени во всем мире и использовал часы. Там в 1500 году до нашей эры были изобретены солнечные часы, которые определяли время по движению Солнца. С тех пор направление вращения часов не менялось: слева направо. Археологи на данный момент нашли 13 типов солнечных часов по всему миру. На следующем этапе развития человечество перешло на песочные часы. Сегодня сфера их применения реализована только в медицинской сфере. Первые наручные часы были изготовлены в 1812 году в Неаполитанском королевстве», – рассказали об истории часов в Президентском центре.
В настоящее время смарт-часы производятся с помощью микрокомпьютера, они могут не только показывать время, но и точно определять артериальное давление, пульс, воспроизводить музыку.
По размерам и портативности часы делятся на карманные, наручные, каретные, настольные, настенные, каминные, напольные, умные и башенные(куранты). По механизму измерения бывают солнечные, огненные, песочные, водяные, механические, камертонные, кварцевые, электронные и атомные часы.
Самые точные часы в мире – это атомные часы. По мнению экспертов, такие часы могут ошибаться лишь на одну секунду в миллион лет.
Атомные часы спроектировали ученые Национального института стандартов и технологий (NIST) и университета Колорадо (США). Измерение времени в них производится вибрацией атома цезия.
Часы не только фиксируют время, но и отражают его, представляют собой определенную эпоху. Сегодня часы – это не только приборы времени, но и произведения декоративно-прикладного искусства
Выставка продлится до 22 сентября 2024 года.