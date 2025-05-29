«Отмыться» будет сложнее

Парламент
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Банки и мобильных операторов обяжут сообщать в АФМ о подозрительных операциях. Таким образом Мажилис намерен прикрыть лазейки для отмывания преступных доходов

фото пресс-службы Мажилиса

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова одобрил в первом чтении поправки по вопросам легализации или отмывания доходов и финансирования терроризма. Как отметил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов, проект закона разработан во исполнение Плана законопроектных работ и Концепции развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы.

Законопроектом на АФМ возлагается обязанность по анализу и мониторингу подозрительных операций некоммерческих организаций. Делается это для того, чтобы отследить случаи отмывания преступных доходов и финансирования незаконной деятельности.

– Это позволит нам более оперативно реагировать на угрозы и пресекать финансовые преступления на этапе их планирования. Кроме того, операторы сотовой связи будут предоставлять информацию о пополнениях мобильного баланса, а «Правительство для граждан» – по сделкам с недвижимым имуществом на сумму свыше 50 миллионов тенге. Эти инструменты способствуют более эффективному выявлению и пресечению подозрительных операций, – пояснил Женис Елемесов.

Существенно будет пересмот­рена система оценок рисков отмывания доходов. Ее предлагается разделить на два уровня – национальную оценку, которую будет проводить АФМ, и секторальную оценку, возлагаемую на госорганы раз в три года.

– Необходимо учитывать, что преступный мир не стоит на месте и постоянно совершенствуется в поисках новых путей отмывания. Для нивелирования противозаконных действий нам требуется закрепить четкий период проведения оценок. Эффективное взаимодействие между госорганами через систему оценки рисков будет являться ключом к успешной борьбе с финансовыми преступ­лениями. Мы должны наладить надежные каналы обмена данными, чтобы обеспечить комп­лексный подход, – отметил зам­главы АФМ.

Еще одна важная норма – запрет преступникам и связанным с ними лицам владеть и управлять финансовыми учреждениями и игорными заведениями.

– Отсутствие в нашем законодательстве такого запрета подверглось критике экспертов. Поправками предлагается норма, где кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не могут претендовать на должность руководящего работника финансового учреждения, – пояснил Женис Елемесов.

Как известно, сегодня государством в рамках международного сотрудничества проводится работа по возврату «непосильно нажитых» и незаконно выведенных за рубеж активов. В законопроекте предусматривается норма, позволяющая банкам принимать меры по замораживанию операций с деньгами при поступлении запросов от финансовых разведок иностранных государств.

Прошло рассмотрение на заседании ряда законов во втором чтении. Среди них – поправки, оптимизирующие Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. Так, законом предусмот­рено наказание за похищение женщин с целью заключения брака. Комментируя закон, спикер Ерлан Кошанов отметил, что в последнее время все чаще, прикрываясь национальными традициями, стали осуществляться попытки навязывания практики похищения невест.

– Это, по сути, грубая дискриминация прав и свобод человека. Тревогу правозащитников вызывает то, что до суда доходят только единичные случаи дел о принуждении к браку. Например, только пять из 256 случаев были переданы в суды за последние пять лет. Во многом это было следствием пробелов в законодательстве. В связи с этим депутатами инициированы поправки, предусматривающие ответственность за подобные действия в виде ограничения свободы до 10 лет. Данная мера позволит дать полноценную правовую оценку подобным действиям, а также защитить честь и достоинство человека от преступных посягательств, – сказал спикер.

Еще одна насущная проблема, которая в настоящее время беспокоит общественность, – это интернет-мошенничество. Как известно, действующее законодательство не предусматривает возможности уголовного преследования дропперов. Как следствие, попадая в орбиту правоохранительных органов, дропперы в большинстве случаев проходят по уголовным делам в качестве свидетелей.

– Для усиления борьбы с данным видом преступлений депутатами разработаны поправки, закрепляющие уголовную ответственность за такого рода деяния. С принятием закона за совершение таких преступлений будет грозить до семи лет ограничения свободы с конфискацией имущества, – пояснил Ерлан Кошанов.

#мажилис #заседание

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