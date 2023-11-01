Оторвал пацанов от улицы

Общество
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Алим Анапьянов

До сих пор у бывшего руководителя спортклуба «Жұлдыз», что находится в одноименном микрорайоне Алматы, Женисхана Смагулова хранится общая тетрадь с благодарностями жителей в его адрес.

В 2001 году он и создал этот клуб, который за короткое время стал одним из лучших не только в Турксибском районе, но и во всем мегаполисе. Его спортсмены побеждали и входили в число призеров на спартакиаде Алматы по таким видам спорта, как футбол, тоғызқұмалақ, борьба, шахматы, шашки, настольный теннис и другие.

– Самой главной задачей, – рассказывает аксакал, которому 7 ноября исполнится 78 лет, – было привлечение в клуб детишек. Никто не верил, что на пустыре, который мы очистили от мусора, могут зажечься новые футбольные «звездочки».

Дальше – больше! Благодаря местному акимату им выделили подвальное помещение. Здесь организовали секции по борьбе, настольным играм, бальным танцам – и результат пришел. Члены клуба стали не только участниками городских баталий, но и победителями. Тогда-то родители детей и стали оставлять в тетради свои отзывы.

Вот что написала Татьяна Григоренко: «Спасибо Вам, Женисхан Калимович, за организацию досуга наших детей. Они теперь не заняты пагубным делом. Вы сумели зажечь сердца ребят, увлечь их полезным и благородным делом. От имени всех матерей низкий Вам поклон». И таких высказываний десятки.

Сам Женисхан Смагулов – уроженец Зайсанского района Восточно-Казахстанской облас­ти. Всю жизнь провел в спорте. 12-кратный чемпион области по футболу. Выступал на республиканских состязаниях: например, в 70-х годах прошлого столетия бился с командой из с. Панфилово (бывший табаксовхоз им. Томаровского), что под Алматы, за единственную путевку, которая давала право участвовать в финальной части Всесоюзных соревнований «Золотой колос». Его дружина уступила, но зато он лично заслужил похвалы от легенды «Кайрата» Виктора Абгольца, который как раз выступал за «табачников».

Женисхан Калимович много лет возглавлял у себя на малой родине районное ДСО «Кайрат». Когда дети переехали в Алматы, тоже последовал за ними. Живет в микрорайоне «Жұлдыз», где и организовал спортивный клуб. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но его дело процветает и дальше.

#дворовый клуб #спортклуб #Жұлдыз

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