Отпечатки степи

Выставка графических работ Дарьи Швалевой «Касаясь степного воздуха» проходит в Астане.

Организаторами выступили Центр современного искусства KULANSHI и экспериментальная площадка COLLAB_EXPACE при поддержке Евразийской академии искусств. В уютном пространстве – не менее уютные картины: легкие, невесомые, как будто прорисованные паутинками, каждая зарисовка «рассказывает» о казахстан­ском раздолье. Дарья ощущает наш воздух по-особому: «вдыхает» его одиночными образами – юрты, деревья, поезда, видит прекрасное и достойное изображения там, где другие не уловят особого вайба места.

– Евразийский континент открывает для нее порталы в любом месте, где бы она ни находилась, потому что Дарья видит и слышит не как все, – говорит о Дарье Швалевой художница и галерист Лейла Махат. – Она пропускает всю информацию через сердце. И красная кровь, и прозрачные слезы перерождаются в оттиски типографской краски, настоянной на волнении, любви, тревоге и принятии.

Способ выражения чувств у Дарьи свой – через офорт­ный станок, который путешествует вслед за владелицей. Как именно выглядит станок (весом, к слову, поч­ти 200 кг) и сам процесс создания картин, на выставке можно увидеть в документальном видео – кадры выведены на одну из стен арт-пространства.

Для тех, кто не знаком с техникой офортной печати, короткометражка станет прекрасным дополнением к экспозиции. Сначала эскиз наносится на специально подготовленную пластину, и не просто рисуется, а буквально выцарапывается на поверхности. Затем пластина покрывается краской, заполняющей «царапины»; после и пластина, и заранее подготовленный лист бумаги прокатываются под давлением через станок, краска переходит на бумажное полотно – картина готова. Варьировать цвет изображения можно с легкостью, но, по признанию художницы, ей больше по душе черно-белая гамма.

Образы своих картин Дарья берет из поездок.

– Очень люблю путешествовать поездом, подолгу не отрывая взгляда от пробегающих за окном пейзажей. В памяти может отпечататься все, что угодно, – говорит Дарья.

Уже почти два года «отпечатки» у художницы о Казахстане. Перебравшись в нашу страну волею судьбы, Дарья привезла с собой и станок, дабы творить, «видеть» с его помощью степные пейзажи.

– Я была рада переезду в Казахстан: жить там, где бескрайняя степь – это же потрясающе! Мне еще многое предстоит увидеть здесь, пока не удалось побывать во многих местах, которые я обязательно должна посетить, полюбоваться и перенести их на бумагу, – делится она планами.

Выставка Дарьи Швалевой продлится до 17 нояб­ря. У жителей и гостей столицы есть возможность увидеть картины, в 2021 году представленные сразу на двух крупных международных фестивалях: на ХХI Принт Биеннале в Болгарии и на Х Международной Триеннале графики в Северной Македонии.