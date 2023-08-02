Двух отравившихся детей выписали из больницы в Караганде

Происшествия, Общество, Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии детей, пострадавших в центре оказания специальных социальных услуг, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области

Как сообщают в управздраве, состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в динамике стабильное, без ухудшений.

«Из двоих пациентов, поступивших 1 августа, у одного ребенка состояние средней степени тяжести, у второго – удовлетворительное, оба находятся в отделении, стабильны.

В настоящее время с улучшением выписано двое детей, проходивших лечение в отделении инфекционного центра областной клинической больницы. Они находятся под наблюдение врача медико-социального учреждения. Также в центре организовано дежурство медработников поликлиник», – рассказали в ведомстве.

Напомним, 30-31 июля 2023 года 12 детей с инвалидностью – получатели услуг центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области – были госпитализированы с отравлением в больницу города Караганды. 31 июля один из них, ребенок с инвалидностью 2009 года рождения, скончался. Шестеро детей находятся в реанимации.

1 августа в больницу попали еще 2 ребенка из центра оказания ССУ. Таким образом, в больнице находятся 13 детей с инвалидностью. 

Министерство здравоохранения РК склоняется к версии, что это было не пищевое отравление

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса – нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия.

И.о. директора центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области и 12 сотрудников отстранены от работы

#дети #Караганда #массовое отравление

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