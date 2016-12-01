​Оценить масштаб личности

Экспозиция посвящена 25-летнему юбилею Независимости республики, становление которой неразрывно связано с именем Нурсултана Назарбаева. О вкладе Главы государства в развитие суверенного Казахстана можно судить по фотоматериалам, книгам, альбомам, печатным изданиям, представленным на выставке.

На фотографиях запечатлены исторические моменты участия Елбасы в международных форумах и конференциях. Много снимков, рассказывающих и о рабочих поездках по Южному Казахстану.

Центральное место в экс­позиции отведено многотомным изданиям. Отдельный стенд организаторы пос­вятили Манифесту «Мир. XXI век», нашедшему широкий отклик у казах­станцев и во всем мире. Лариса Морозова, старший научный сот­рудник музея, считает, что выставка поз-воляет оценить масш­таб личности Нурсултана­ ­Назарбаева, значение его миролюбивых инициатив, дипломатичность, умение достигать высоких результатов.