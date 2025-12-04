Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В списке жизненно важных лекарств, рекомендованных ВОЗ, доля отечественных препаратов сегодня достигает 37%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным ведомства, самые необходимые лекарства – для лечения хронических заболеваний, оказания экстренной помощи и реанимации – всё чаще производятся внутри страны, обеспечивая устойчивую доступность для граждан РК, отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Крупные казахстанские фармкомпании активно работают на рынке, стабильно поставляя препараты в рамках ГОБМП и ОСМС и укрепляя национальную лекарственную безопасность. Для выхода на международные рынки и повышения доверия к отечественным препаратам критически важна сильная регуляторная система.

По итогам оценки ВОЗ Казахстан получил высокие показатели по восьми ключевым индикаторам и движется к подтверждению третьего уровня зрелости – самого высокого для развивающихся стран. Ожидается, что уже в первой половине 2026 года этот статус будет официально признан.

Параллельно создается новый современный лабораторный комплекс, который усилит контроль качества лекарств и поможет казахстанским производителям уверенно выходить на международные рынки.

Напомним, за 10 месяцев текущего года бесплатными лекарствами обеспечено свыше трех миллионов пациентов на общую сумму 219,7 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов на заседании Правительства.

Также ранее Минздрав завершил внедрение системы цифровой маркировки и надзора за лекарственными средствами. Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, где функционирует полный цикл маркировки.