Минздрав запустил полный цикл маркировки лекарств

Здравоохранение
77
Дана Аменова
специальный корреспондент

За весь период промаркировано 708 623 611 упаковок лекарственных средств

Фото: Минздрав

Минздрав завершил внедрение системы цифровой маркировки и надзора за лекарственными средствами. Казахстан стал единственной страной в Центральной Азии, где функционирует полный цикл маркировки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства 

По данным Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba, по состоянию на 1 декабря 2025 года система демонстрирует устойчивую работу и накопленную статистику.

За весь период промаркировано более 700 млн упаковок лекарственных средств. Из них, произведённых с 1 июля 2024 года, 661 млн упаковок, включая 399 млн импортных и 263 млн произведённых отечественными производителями.

В обороте находится 530 млн маркированных лекарственных средств: 312 млн импортных и 218 млн отечественных. Из оборота выведено 252 млн кодов маркировки.

Единым дистрибьютором в медицинские организации отгружено более 100 млн упаковок, при этом более 75 млн упаковок выведено из оборота.

В настоящее время в системе маркировки зарегистрированы: все отечественные производители лекарственных средств - 19 компаний, более 143 зарубежных производителей, свыше 300 импортёров и дистрибьюторов, около 3 900 медицинских организаций, 1 814 поставщиков ФСМС, а также 4 848 аптечных субъектов и 3 019 объектов.

В Минздраве отметили, что все лекарства, произведенные после 1 июля 2024 года, подлежат обязательной маркировке. Система позволяет точно прогнозировать потребность благодаря цифровизации планирования объемов закупов.

Кроме того, для оперативного вывода продукции на рынок упрощена процедура регистрации, а срок регистрации сокращен вдвое. Все процессы приобретения лекарственных средств и медицинских изделий полностью переведены в электронный формат.

Для целенаправленного продвижения казахстанских товаропроизводителей определены специальные критерии для них.

