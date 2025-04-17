Согласно новой норме авиаперевозчик может быть оштрафован на 50 МРП, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным главной транспортной прокуратуры, «овербукинг» – практика продажи большего числа авиабилетов, чем количество мест в самолете – остается актуальной во многих странах. Крупные международные авиакомпании продают больше билетов, чем мест в самолете, рассчитывая на неявку пассажиров. Однако на деле это часто приводит к проблемам: если все клиенты прибывают на рейс, некоторым из них попросту отказывают в посадке.

В Казахстане последние два года эта практика также использовалась некоторыми авиаперевозчиками, особенно на популярных маршрутах, а также в праздничные и выходные дни.

Пассажиры, имея на руках оплаченные билеты, сталкивались с отказом в посадке и вынуждены были искать альтернативные варианты. Недовольство общества росло, и проблема требовала срочного решения.

В надзорном органе также отметили, что ответственность за непредоставление места на борту при наличии билета была предусмотрена только для международных рейсов.

По предложению прокуратуры Мажилис рассмотрел вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях, расширив сферу действия ответственности и на внутренние рейсы.

Теперь за нарушение правил внутренних перевозок пассажиров, багажа и грузов на внутренних рейсах предусмотрена административная ответственность. Согласно новой норме авиаперевозчик может быть оштрафован на 50 МРП.

В главной транспортной прокуратуре подытожили тем, что принятые меры позволят усилить контроль за деятельностью авиакомпаний и защитить права пассажиров, исключив случаи отказа в посадке из-за продажи билетов сверх установленной нормы.