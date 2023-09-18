Оздоровительный туризм набирает популярность в Казахстане. Чем славятся здравницы страны

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Казахстане работают 173 санаторно-курортные организации. В последние годы среди внутренних и иностранных туристов все более популярным становится оздоровительный туризм, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.

Фото: sosnovyibor.com

Комфортные климатические условия, изобилие солнечных лучей, наличие собственных уникальных источников минеральных вод и месторождений лечебных грязей служат основой для благоприятного развития лечебно-оздоровительных зон.

К примеру, южные здравницы Сарыагаша славятся источниками минеральных вод, которые способствуют лечению воспалительных процессов и оказывают положительное действие на общее состояние организма человека, а также помогают восстановлению иммунитета после длительных заболеваний. Стоит отметить, что в Сарыагаше расположено наибольшее количество санаториев, они сосредоточены в поселке Коктерек.

Примечательными являются и восточные края. Катон-Карагайские термальные радоновые источники ничем не уступают по лечебным свойствам зарубежным и помогают в лечении различных эндокринных заболеваний. Природа этого края одинаково красива как в летнее, так и в зимнее время, что делает возможным посещение здешних санаторно-курортных зон в любое время года.

А здравницы западных регионов нашей страны специализируются на лечении и профилактике болезней суставов, нервной системы, гинекологических и урологических патологий, а также кожных заболеваний.

Экологически чистый воздух Борового и костанайского соснового бора, лечебные грязи, красивый горный ландшафт и, конечно, уникальные природные достопримечательности делают север Казахстана еще одной востребованной санаторно-курортной зоной для всех желающих поправить свое здоровье.

«Казахстан обладает разнообразными туристско-рекреационными ресурсами для развития оздоровительного туризма. Большинство санаторно-курортных комплексов функционируют круглый год. Это дает возможность для снижения цен вне сезона, что делает отдых и лечение еще доступнее. Некоторые пансионаты предлагают своим посетителям и ряд других дополнительных услуг, таких как конные прогулки, экскурсии по историческим и природным достопримечательностям, организация различных спортивных и развлекательных мероприятий и многое другое», – отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

#казахстан #регионы #туризм #санатории #МТС

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