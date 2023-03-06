"Ожидается паводок": расчищать дворы от снега и мусора призвали жителей области Жетысу

По данным метеослужбы, в связи с прогнозом осадков в виде дождя, а также потепления с 6 по 8 марта, в области Жетысу ожидается интенсивное снеготаяние, возможны разливы и подтопления.

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В области Жетысу из-за повышения температуры воздуха до +15 С° тепла подтопило улицу в селе Кызылжар, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Сообщается, что 5 марта в результате интенсивного снеготаяния в селе Кызылжар Кербулакского района с полей в восточной части села пошла талая вода. Арычная система не справилась с объёмом талых вод и вода перелилась по улице Шыныбек, а также подтопила 4 дворовых территории.

Жертв, пострадавших, а также подтопления жилых домов нет.

На данный момент обстановка стабильная, уровень воды снизился. Талая вода уходит в транзитном режиме, в реку Байгазы.

"Силами местных исполнительных органов, ДЧС области и местных жителей (66 работников и 11 единиц техники) проводятся работы по углублению и очистке арычной системы, заготовке мешкотар с инертными материалами, для отвода талых вод с полей прокапывается отводной канал", – говорится в сообщении.

ДЧС предупреждает, что на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 5 марта, в связи с прогнозом осадков в виде дождя, а также повышением температурного фона с 6 по 8 марта в области Жетысу ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

"В связи с этим призываем граждан принять меры по расчистке арычных сетей и трубчатых переходов на прилегающих к домам территориях от снега, льда и мусора", – дополнили в ДЧС области.