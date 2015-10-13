Ожидается визит Свежий выпуск 598

15 октября состоится государственный визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан.

Планируется обсуждение главами государств торгово-экономического сотрудничества Казахстана и России на двустороннем уровне и в рамках Евразийского экономического союза. Также будут рассмотрены вопросы региональной безопасности и глобальной повестки дня.

16 октября состоится Совет глав государств СНГ под председательством Казахстана.

Ожидается, что участники встречи обсудят блок тем, включающий основные аспекты совместного противодействия террористической угрозе, обеспечение безопасности и правопорядка, сотрудничество силовых органов государств – участников Содружества и другие.



