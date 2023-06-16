Ожог 95% тела получила женщина на работе в Актюбинской области

Отмечается, что она сама позвонила мужу, который отвёз её в больницу.

Фото: Kazpravda.kz

В посёлке Кенкияк в больницу поступил оператор канализационного сборного пункта с ожогами. В акимате Актюбинской области, по предварительным данным, сообщили, что трагедия произошла, когда работник открыл дверь канализационного сборного пункта и зажёг спичку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Отмечается, что у пациентки термический ожог 90-95% тела, травматический шок 1-2 степени. Женщину доставили санитарной авиацией в областной центр. При этом в акимате уточнили, что она сама позвонила мужу, который отвёз её в больницу.

"Происшествие произошло, когда работница открыла дверь канализационного сборного пункта и зажгла спичку. Первоначальная причина произошедшего: несоблюдение мер безопасности", - говорится в официальном сообщении акимата Актюбинской области.

Данное заявление опроверг супруг пострадавшей Николай Казанкин, которому она первому сообщила о случившемся.

"Вечером, когда пришло время наполнения резервуара, супруга нажала выключатель и в этот момент вылетела. Никаких спичек там не было. Представители акимата с ней не говорили. Я разговаривал с супругой, она позвонила мне. Супруга сказала, что подошла посмотреть, набралась ли емкость, чтобы ее откачать, и дальше ничего не помнит. В сливной яме есть глубоко посаженная лампа, она освещает количество воды. Чтобы увидеть уровень, включают ее, потом делают откачку. Очнувшись, супруга набрала мой номер, сообщила, что погорела и ей нужны вещи. Я прихожу, там все дымит и стоит запах нефти. Даже сейчас, если зайти на КНС, стоит этот запах. В канализационную сеть сливали не только воду, но и остатки нефти, супруга и раньше говорила, что на сливах пленка от нефти. Я говорю все с ее слов, можете писать, как есть. Сначала супруга была в Кенкиякской больнице, мы всю ночь ждали самолет, он прилетел в 8 утра. Сын со снохой поехали из Кенкияка в Актобе, чтобы быть там", - рассказал "Диапазону" Николай Казанкин.

По словам руководителя управления здравоохранения Рустема Исаева, у пострадавшей термический ожог пламенем 95% тела, ожоговая болезнь, крайний тяжелый ожоговый шок, термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей. Общее состояние пациента крайне тяжелое, она в сознании.

В акимате области заверили, что по факту случившегося проводятся следственные действия.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в ходе следствия обязательно опросят супруга пострадавшей, и, по возможности, саму пострадавшую. Обязательно будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Фото: diapazon.kz