Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на декабрь

Экономика, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Средний размер совокупной пенсии на 1 декабря 2023 года составил 120 838 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 82 950 тенге, базовой пенсии – 37 888тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 33,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 930,6 млрд тенге, солидарной пенсии – 2 трлн 103,1 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 328 тыс. человек.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

#пенсия #Минтруда #размер #декабрь

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