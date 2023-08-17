Оглашен приговор бывшему первому замакима ЗКО

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

За злоупотребление должностными полномочиями осужден бывший первый заместитель акима Западно-Казахстанской области Ержан Балтаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облсуда. 

Фото: gov.kz

В Уральском городском суде оглашен приговор по уголовному делу бывшего первого заместителя акима Западно-Казахстанской области Ержана Балтаева по части 3 уголовной статьи «Злоупотребление должностными полномочиями». 

Первый заместитель акима ЗКО Ержан Балтаев координировал вопросы АО «СПК «Aqjaiyq». Ранее он возглавлял эту социально-предпринимательскую корпорацию и был председателем совета директоров СПК.

«В феврале Балтаев дал незаконное указание зампредседателя правления СПК «Aqjaiyq» Артуру Доскалиеву трудоустроить в туда своих водителей Е. и М. Для этого с ними были заключены фиктивные договоры оказания услуг с указанием, что последние фактически услуги оказывать не будут», – рассказали в суде.

В результате государству причинен вред на 1 942 826 тенге.

Экс-чиновник полностью признал вину.

«Согласно части 3 статьи 55 Уголовного кодекса РК по делам ускоренного досудебного расследования срок или размер основного наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей», – отметили в облсуде.

Таким образом, суд назначил Ержану Балтаеву наказание в виде штрафа в 2 500 МРП с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигоссектора. 

Приговор суда не вступил в силу.

Напомним, расследование в отношении первого заместителя акима ЗКО Е. Балтаева Агентство РК по противодействию коррупции завершило 8 августа 2023 года. Ранее Антикор опроверг информацию о его задержании. 

Балтаев был уволен с должности первого заместителя акима ЗКО в начале августа этого года. 

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