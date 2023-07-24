Замакима ЗКО и экс-главу СПК "Акжайык" не задерживали – Антикор

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"В некоторых средствах массовой информации и Тelegram-каналах распространяется информация о задержании Антикоррупционной службой заместителя акима Западно-Казахстанской области и экс-главы СПК "Акжайык". Данная информация не соответствует действительности. Указанные лица не задерживались", – сообщили в Антикоррупционной службе.



В пресс-службе отметили, что вся актуальная информация о расследовании уголовных дел публикуется на сайте и Тelegram-канале Антикора, и попросили казахстанцев доверять только официальным источникам.