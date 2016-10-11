​Палки в колеса бизнеса

По информации Рустема Дюсенбаева, начальника управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере областной прокуратуры, за последние два с половиной года в регионе профинансировано 16 885 бизнес-проектов на общую сумму 143,3 млрд тенге. Для повышения инвестиционной привлекательности и улучшения условий для развития малого и среднего бизнеса практикуются роуд-шоу в страны дальнего и ближнего зарубежья, создаются 11 индустриальных зон, где строительство инженерной инфраструктуры ведется за счет бюджетных средств.

Президент постоянно обращает внимание на необходимость усовершенствования законодательства, устранения административных барьеров, передачи несвойственных государству функций в конкурент­ную среду, в первую очередь субъектам малого и среднего предпринимательства. Все это должно работать на рост деловой активности, но на практике получается наоборот.

Сотрудники надзорного ведомства решили проанализировать ситуацию, чтобы разобраться в причинах, и пришли к выводу, что проблемы зачастую лежат на поверх­ности. Если, к примеру, высокие кредитные ставки и критерии банков второго уровня к залоговому имуществу, на что нередко жалуются предприниматели, изменить невозможно, то вот убрать административные барьеры, изжить формализм в работе вполне реально.

– Кроме того, одна из причин снижения деловой активности в регионе – слабая информационная поддержка со стороны государства: население не знает об имеющихся видах государственной поддержки бизнеса и способах ее получения, – считает Батыр Ергешев, старший помощник прокурора области. – Добавьте сюда системные административные барьеры и получится реальная картина происходящего сейчас в сфере предпринимательства. К примеру, за последние два года 8 181 человек прошли обу­чение в школах предпринимательства. И только 1 097 из них попробовали создать свое дело. То есть обучение основам бизнеса, на которое тратятся средства из государственной казны, не дает ожидаемых результатов.

В надзорном органе такое обу­чение азам ведения бизнеса считают неэффективным по ряду причин, включая сжатые сроки его проведения. Курсы длятся от двух до пяти дней, а за столь короткое время человек, далекий от предпринимательства, просто не в состоянии вникнуть в нюансы создания и ведения своего дела. Да и существующий алгоритм обучения не способствует внед­рению в бизнес-среду.

Для этого необходимо сопровождать обучение получением практических навыков, оказывать содействие в разработке бизнес-проектов, помогать в финансировании, сбыте производимой продукции... Ну и в первую очередь, конечно же, нужно исключить искусственно создаваемые административные препоны.

Очень часто государственные служащие вместо оказания помощи чинят препятствия тем, кто хочет и стремится открыть свое маленькое дело. Вот свежий пример. Заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области оказался в центре скандала, а потом и под следствием по уголовному делу, связанному с присвоением 46,8 млн тенге, выделенных на строи­тельство инженерной инфраструктуры в индустриальной зоне в сельском округе Акбиик Тюлькубасского района.

Из бюджета эти деньги были выделены на то, чтобы повысить инвестиционную привлекательность региона и создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Но напрасно местные деловые люди ждали, когда к выделенному земельному участку протянут линии электроснабжения и водоснабжения, проложат дорогу, чтобы строить заводы и открывать цеха, создавая рабочие места. Чиновники и руководство компании-подрядчика не стали мелочиться, переложив выделенные деньги в свой карман, «оформив» на бумаге все чин по чину, приписав фактически невыполненный объем работ. Департамент по противодействию коррупции по ЮКО расследует сейчас это уголовное дело.

Примечательно, что практически по тому же пути пошли и при строительстве индустриальной зоны в Сайрамском районе и в селе Майлы­ошак Казыгуртского района с той лишь разницей, что там сумма приписок ограничилась пятью миллионами тенге. Но здесь как раз тот случай, когда размер не имеет значения, – отвечать придется все равно.

Начальник отдела областного управления сельского хозяйства Айтжан Алжанов испытал сполна это на себе. Экс-чиновник осужден Аль-Фарабийским районным судом Шымкента за получение взятки в размере 200 тыс. тенге. Именно такую сумму он потребовал за предоставление крестьянскому хозяйству «А-Турар» Макта­аральского района и без того полагающейся по закону субсидии в размере 2 млн тенге на развитие животноводства. А. Алжанов не спешил подписывать документы, вынуждая фермера «позолотить» ему руку. Крестьянину ничего не оставалось, как обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Судом А. Алжанов признан виновным в совершении коррупционного преступления. Он осужден к штрафу в размере 12 млн тенге, конфискации имущества и пожизненному запрету на занятие должности в системе госслужбы.

– Число бизнесменов, обращающихся в Палату предпринимателей ЮКО за защитой прав, возросло почти в 2 раза, – прокомментировал ситуацию Газизбек Натбаев, заместитель директора палаты. – Если в прошлом году зарегистрировано около 400 обращений, то в текущем году более 400 только за первое полугодие. Чаще всего они жалуются на нарушение их прав в сфере земельных отношений, архитектуры и строительства, проведения государственных закупок.