Память героев почтили в Петропавловске

Общество
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Памятное мероприятие было посвящено 30-летию подвига казахстанских военнослужащих, погибших в неравном бою на таджикско-афганском участке границы в 1995 году, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Академия Национальной гвардии РК

Три десятилетия назад 17 солдат отдали свои жизни, защищая рубежи от незаконных вооружённых формирований. Ещё 33 бойца получили ранения.

Церемония памяти прошла у Стелы Памяти при участии военнослужащих войсковой части 6637 и Академии Национальной гвардии РК, которая выступила одним из организаторов события. К подножию монумента были возложены цветы и венки. В митинге-реквиеме приняли участие школьники, военнослужащие, горожане и, самое главное – ветераны, которые лично прошли через те трагические события.

Полковник Досан Батырұлы Куркенов в своём выступлении напомнил, что с 1993 по 2001 год на южных рубежах СНГ несли службу более 10 тысяч казахстанцев, и более 50 из них отдали свои жизни.

– Все они выполнили свой долг до конца – с честью, с преданностью присяге. Их подвиг — это урок мужества для будущих поколений, – подчеркнул он.

Командир воинской части 6637 также отметил важность сохранения памяти о героях:

– Мы не должны забывать имена тех, кто защищал мир и стабильность, - сказал он. – Их подвиг – основа патриотического воспитания, особенно сегодня, когда нам как никогда важно помнить, какой ценой даётся безопасность.

Патриотические композиции, исполненные военным оркестром Академии, придали мероприятию особую атмосферу торжественности и скорби. Ветераны получили благодарственные письма от руководства за проявленные мужество и верность присяге.

Финалом события стало общее фото всех участников — символ преемственности поколений и живой памяти.

Павшие герои – навсегда в строю. Их имена – в сердцах казахстанцев, их подвиг – в истории страны.

#военнослужащие #память #герои

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