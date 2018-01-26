Памятник танкисту

«Ствол так раскалился, что крас­ка, покрывавшая его, отслаивалась большими ошметками. Башню танка заполнил сизый дым, и очень скоро стало трудно дышать. Вражеские снаряды колотили по броне и не пробивали ее, но при этом создавали такой жуткий грохот, что казалось, будто по моему шлему бьют кувалдой. Окалина, отскакивавшая от брони при ударах снарядов, летела в лицо, впивалась в кожу рук.Вот очередной удар снаряда, и башню танка заклинило, командир тут же приказал выехать из окопа, чтобы машина могла маневрировать корпусом. Механик-водитель взялся за рычаги, и танк выполз из укрытия. Стало видно, как фашисты на перекрестке устанавливают две противотанковые пушки. Я поймал в прицел одну из них, выстрелил, и наш снаряд попал прямо под колеса орудия. Но вторая пушка успела ответить и сбила командирский перископ. Еще одним выстрелом уничтожили и ее. Снаряды были на исходе».Если вы подумали, что это эпизод из популярной компьютерной игры World of Tanks, то ошибаетесь. Я привел воспоминания старшего сержанта А. Усова, наводчика танка КВ-1. Как известно, машина с 75-миллиметровой броней была названа в честь наркома обороны Климента Ворошилова. Танковый бой, о котором идет речь, произошел в августе 1941 года, когда немецкие танковые соединения рвались в сторону Ленинграда.Сохранились свидетельства, что в танк командира роты старшего лейтенанта Зиновия Колобанова, а именно в его экипаже сражался старший сержант Усов, в том бою попало более полутораста немецких снарядов, которые не причинили машине существенного вреда. Конечно, 48-тонная махина не идет ни в какое сравнение со знаменитой «тридцатьчетверкой», ставшей царицей танковых полей и до сих пор символизирующей победу над фашистской Германией.Для танка КВ характерны недос­таточная маневренность и слабое вооружение. Толстая броня хорошо его защищала. Однако машина получилась слишком громоздкой, на ней проблематично было заехать на бугор, ее тяжесть не выдерживали мосты. И, что немаловажно в условиях той войны, танк было сложно ремонтировать, а транс­миссия стала ее «ахиллесовой пятой». И наконец, недостаточно сильная 76-миллиметровая пушка не вязалась с тяжелым танком. И когда у немцев появились «тигры» и «пантеры», безнаказанно расстреливавшие с недосягаемого расстояния даже динамичные Т-34, ничего не оставалось, как демонтировать у неповоротливых КВ башни и перевести их в категорию тягачей.Но в первый год войны «Климент Ворошилов» успел себя проя­вить, ведь пробить 75-миллиметровую броню можно было, пожалуй, лишь расстреляв ее прямой наводкой из гаубицы или зенитки. А, как известно, орудия эти предназначены вовсе не для борьбы с танками. В качестве примера умелого применения преимуществ тяжелого танка можно привести бой 5 танков КВ-1 под командованием ротного старшего лейтенанта Зиновия Колобанова на подступах к Ленинграду.В первую очередь была грамотно выбрана местность, где на следую­щий день произошло вошедшее в историю войны танковое сражение. Удачной она была именно для обороняющихся, в то время как наступавшие вынуждены были передвигаться по дорогам, окруженным болотами, что сужало пространство для маневра. Танки КВ расстреливали технику противника, сами же оставались неуязвимыми, поскольку немецким танкам не хватало огневой мощи, позволившей бы им уничтожить небольшой отряд советского зас­лона. Выполнив задачу, экипаж Зиновия Колобанова вышел из боя победителем и вернулся в строй.Добавим, что в упомянутой нами компьютерной игре World of Tanks предусмотрена награда под названием «Медаль Колобанова», присуждаемая игроку, оставшемуся в одиночестве против 5 и более вражеских танков или самоходок и одержавшему победу. Можно ли придумать более подходящий способ увековечения памяти грамотного командира и удачливого танкиста?!