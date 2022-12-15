Папа может все!

Роль мужчины в семье – ключевая. И не только потому, что связана с его главенством в этой социальной ячейке, но и ввиду прямого влияния на воспитание детей. Именно отец чаще всего выступает образцом для подражания, особенно если речь идет о мальчиках. Но как быть, когда в семье нет мужчины и женщина вынуждена самостоятельно исполнять роли мамы и папы? Можно ли воспитать гармоничную личность в неполных семьях?..

Ответы на эти и другие вопросы в режиме открытых дискуссий искали участники VII Республиканского форума отцов «Отбасы – ұлт тірегі», состоявшегося в Астане.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что крепкая и счастливая семья – основа благополучия и процветания нашей страны, – отметила сенатор, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Ляззат Сулеймен. – Поддержка, содействие развитию Союза отцов, защита материнства и детства в числе основ семейно-гендерной политики республики. По данным Государственного фонда социального страхования, в прошлом году отпуск по уходу за ребенком взяли 3,5 тысячи мужчин.

Согласно исследованию Казахстанского института общественного развития, из общего количества опрошенных семей в 40,2% обязанности по воспитанию детей родителями делятся поровну. В современном мире особое внимание следует уделить сохранению культурной и национальной идентичности, популяризации института семьи путем привития основополагающих принципов.

– В регионах Казахстана создаются центры поддержки семьи. До 2025 года таковых планируется открыть 234, – сообщила Ляззат Сулеймен.

Министр информации и общест­венного развития РК Дархан Кыдырали в свою очередь отметил, что именно Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике, возглавляемая Аидой Балаевой, проводит большую работу, направленную на укрепление семейных ценнос­тей, формирование позитивной модели брака.

– Соответствующую работу ведет и наше министерство. Результаты исследований показывают, что отцы в основном несут ответственность за финансовую, материальную сторону жизни семьи. Конечно, финансовая ситуация очень актуальна, но еще важнее время и отношение отца к ребенку, – добавил глава МИОР, выразив благодарность организаторам форума.

Во многих странах мира, отметил Дархан Кыдырали, сущест­вует специальный День отца. Аналогичный день он предложил учредить и в Казахстане, что позволит повысить этот статус.

История Союза отцов насчитывает более 10 лет. Впервые о необходимости образования такого института заговорил общественный деятель Куаныш Жуматаев. На базе одной из столичных школ он и основал организацию, нацеленную на повышение гражданской активности мужчин.

– На сегодняшний день в нашем движении участвуют более тысячи пап, – сказал председатель РОО «Союз отцов» Максутбек Айт­маганбет. – Мы стараемся давать как можно больше информации об осознанном отцовстве как об одном из самых высоких уровней зрелости мужчины.

Об этом не понаслышке знает житель столицы Рысмахан Айтбаев, который один воспитывает шес­тилетнюю дочь с ДЦП. О супруге, что когда-то оставила их, мужчина уже давно не вспоминает. Все его внимание приковано к малышке: он ее провожает и встречает со школы, проходит с ней лечение и курсы реабилитации. Маленькая дочурка стала для него Вселенной, и, возможно, именно отцовская любовь совершила чудо: прикованная когда-то к инвалидному креслу девочка встала на ноги.

Вот и на форум девочка пришла с одной целью – поддержать папу.

– Кто твой папа? – спрашиваем у малышки.

– Супергерой! – гордо отвечает она.

– Что ты сделаешь в первую очередь, когда вырастешь?

– Куплю папе дом, – уверенно говорит девочка (сейчас отец с дочерью живут в комнате в общежитии, выделенной акиматом).

– Она у меня очень умная и не по годам развитая. Мы с ней прошли через многое, – подчеркнул мужчина.

За активную позицию Рысмахан Айтбаев, как и несколько других мужчин, получил благодарственное письмо за подписью Аиды Балаевой.

В рамках форума участники также обсудили роль отцов в образовательной системе, вопросы благополучия детей и профилактики бытового насилия, значимости массового спорта, воспитания особенных ребятишек и другие.