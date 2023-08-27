Париж запрещает аренду электросамокатов с 1 сентября

По данным канала RTBF, мэрия города не намерена возобновлять контракты с тремя частными операторами, развернувшими парк этих транспортных средств в Париже, который станет первой европейской столицей, запретившей услугу по предоставлению электросамокатов населению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс .

Фото: Michael Evers/picture alliance via Getty Images

Поставщики этой услуги должны убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно пользоваться до конца августа.

Решение основано на итогах городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более 100 тыс. парижан. За запрет высказались 89% участвовавших в референдуме 2 апреля.

Причиной проведения такого голосования стали проблемы, создаваемые разбросанными как попало по всему городу самокатами, но особенно беспокойство о безопасности их пользователей.