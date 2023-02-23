Парк есть, автобусов нет

На его балансе насчитывается 300 машин, переданных акиматом Алматы. Между тем выяснилось, что почти весь этот транспорт (90%) практически отработал свой срок и фактически непригоден для эксплуатации.

Как сообщил руководитель управления пассажирских перевозок и автомобильных дорог Алматинской области Алмас Батанов, для того чтобы отремонтировать старые автобусы, потребуются значительные финансовые средства. Проще купить новые.

В связи с чем возникла острая необходимость в приобретении автотранс­портных средств для вновь созданного коммунального предприятия.

Как считают в акимате области, для оснащения автобусного парка следует воспользоваться программой лизингового финансирования АО «Фонд развития промышленности». В ее рамках предполагается купить 130 единиц пассажирского автотранспорта, в том числе 110 автобусов и 20 микроавтобусов.

С просьбой о содействии в решении этой насущной для области проблемы представители местных властей обратились в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.