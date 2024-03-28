Парк в центре Алматы вернули горожанам

«В 2007 году местный исполнительный орган, игнорируя регламенты генплана и проекта детальной планировки Алматы, предоставило юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона. В последующем данная земля изъята для государственных нужд с выплатой компенсации порядка 2,3 млрд тенге», - говорится в сообщении.