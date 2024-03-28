Парк в центре Алматы вернули горожанам

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Прокуратурой города Алматы выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 2,8 гектара юридическому лицу для строительства жилого комплекса, передает Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: Акорда

«В 2007 году местный исполнительный орган, игнорируя регламенты генплана и проекта детальной планировки Алматы, предоставило юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона. В последующем данная земля изъята для государственных нужд с выплатой компенсации порядка 2,3 млрд тенге», - говорится в сообщении.

Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконным постановления акима города Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными.

26 марта судом апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены в полном объёме, отметили в городской прокуратуре.

 

#Алматы #прокуратура #парк #земельный участок #Имангали Тасмагамбетов

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