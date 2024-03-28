Парк в центре Алматы вернули горожанам

Прокуратурой города Алматы выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 2,8 гектара юридическому лицу для строительства жилого комплекса, передает Kazpravda.kz
«В 2007 году местный исполнительный орган, игнорируя регламенты генплана и проекта детальной планировки Алматы, предоставило юридическому лицу право частной собственности на участок, где предусматривалась парковая зона. В последующем данная земля изъята для государственных нужд с выплатой компенсации порядка 2,3 млрд тенге», - говорится в сообщении.
Уполномоченным органом во исполнение акта надзора подан иск о признании незаконным постановления акима города Алматы и последующих гражданско-правовых сделок недействительными.
26 марта судом апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены в полном объёме, отметили в городской прокуратуре.