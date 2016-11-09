​Паркомат, не всяк тебе рад

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Асет КАЛЫМОВ

Летом в Алматы стартовал проект по обустройству платных парковочных зон. Цель благая – разгрузить центр мегаполиса от автомобильных пробок и стихийных стоянок, увеличить пропускную способность дорог, улучшить экологическую ситуацию. Как утверждали разработчики проекта, представители госструктур и частных компаний, создание упорядоченной системы паркингов поможет Алматы стать цивилизованным городом, комфортным как для автолюбителей, так и для пешеходов.

Первые паркоматы появились в конце июня вдоль улицы Зенкова, между Макатаева и Жибек Жолы. Здесь открыли 61 парковочное место, нанесли спе­циальную разметку. Стоимость стоян­ки – 100 тенге в час, оплатить можно монетами номиналом 50 и 100 тенге. Предусмотрен и безналичный расчет: посредством SMS или специального мобильного приложения. Инспекторы ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» (компании, реа­лизующей проект) стали фиксировать с помощью планшетов номера припаркованных машин. Информация поступает в центр оперативного управления ДВД города. В случае неоп­латы формируется материал об административном правонарушении, налагается штраф в размере трех МРП. Как сообщала пресс-служба гор-акимата, проект разработан согласно Генплану развития Алматы-2020. Средства, полученные от его реализации, 30% от дохода, налоговые отчисления и штрафы – планируется направить на развитие транспортной системы города.

Между тем уже с первых дней работы парковки в колл-центр «Алматы спецтехпаркинг сервиса» посыпались нарекания от автовладельцев. Сообщалось, что паркоматы заедают, не принимают монеты определенной чеканки, задерживается передача данных через мобильного оператора. Еще одно из неудобств в том, что терминалы не принимают бумажные деньги. Но больше всего многим пользователям не нравится система предоплаты. Припарковав машину, водитель должен сам рассчитать время своей стоянки и сразу оплатить.

Пообещав устранить имеющиеся недос­татки, инициаторы проекта принялись... расширять поле деятельности. Автоматизированными парковками «опоясали» по периметру Зеленого базара, открыли стоянки на площади Рес-публики, возле акимата города, на прос­пекте Аль-Фараби возле бизнес-центра «Нурлы-Тау», а также перед торговым домом «Адем» близ барахолки. Совсем недавно парковочные зоны тротуарного типа запустили на соседней с Зеленым рынком улице Валиханова.

Но тут возникла новая проблема. На участке этой улицы между Жибек Жолы и Райымбека расположено более десятка много­квартирных домов. Как только там установили дорожные знаки и паркоматы, количество звонков в колл-центр значительно выросло. Теперь недовольство проявляли местные жители, ранее беспрепятственно ставившие свои авто возле домов. Устроив­ собрание, они бурно возмущались, что платить за стоянку 1 100 тенге в день (за 11 часов работы паркинга) им накладно. Помимо прочего, парковка неохраняе­мая, никто не несет ответственности за сохранность машин...

– Просто берут деньги за место, – пожаловалась корреспонденту «КП» алматинка Флора Маратова. – Мы исправно платим налоги на имущество и землю, а придомовую территорию без нашего ведома забирают под нужды некоей частной компании. Все согласны, что в дорожной сфере давно пора навести порядок. Но пусть это делается за счет посетителей нашего района, тех, кто приезжает сюда по делам, на работу. Ведь автовладельцы, живущие в центре города, такие же алматинцы, как и жители микрорайонов, и имеют равные с ними права.

К слову, один из разработчиков проек­та, заместитель руководителя городского управления природных ресурсов и регулирования природопользования Айдын Керимбек еще летом, сразу после запуска системы, заявил в СМИ, что рассматривается вопрос о предоставлении бесплатной парковки для местных жителей. На одну квартиру предполагалось выделять аж два паркоместа. Но, как говорится, свежо предание...

Мы обратились в компанию «Алматы спецтехпаркинг сервис», представители которой сообщили, что инициативная группа жильцов улицы Валиханова уже встречалась с руководством ТОО. Обсудив вопросы пользования паркингом, стороны пришли к взаимоприемлемому решению. Резидентам, то бишь местным жителям, предоставят льготные абонементы, оплата за полгода по ним составит 6 000 тенге. Часть авто­владельцев уже оформила документы, получив резидентские разрешения, но остались и несогласные, по словам которых, взимание «платы за воздух» ущемляет их законные права.

Так или иначе, но проект единой автоматизированной системы платных парковок, скорее всего, получит свое развитие и охватит, согласно плану, всю центральную часть города, а также другие участки, загруженные автомашинами. За прошедшие четыре месяца число паркомест составило без ­­­­ма­ло­­­го­ ­­2 500­. В среднем за день фиксируется свыше 5,5 тыс. парковочных сессий (фактов оплаты), и эта цифра растет. Всего предусмотрено создание 47 площадочных, 156 тротуарных и нескольких многоуровневых паркингов. Если алматинцы массово пересядут на общественный транспорт, а центр города станет пешеходным, то одна из задач программы будет выполнена. Остается только подождать...

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