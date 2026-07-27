Подозреваемого в наркопреступлении экстрадировали из Грузии

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Являясь участником преступной группы, он организовал наркопроизводство в особо крупных размерах на территории Алматинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Грузии экстрадировали из Грузии гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в организованной преступной группе, занимавшейся незаконным оборотом психотропных веществ в особо крупном размере, а также легализацией преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа

В ходе следствия установлено, что он, являясь участником преступной группы, организовал наркопроизводство в особо крупных размерах на территории Алматинской области. В последующем изготовленные аналоги психотропных веществ распространялись в виде закладок на территории области и в Алматы. В ходе расследования у преступной группы изъято почти 10 килограмм психотропных веществ (мефедрона).

Полученный в результате преступной деятельности незаконный доход злоумышленники легализовали путём проведения различных финансовых операций, в том числе с использованием криптообменников, на сумму свыше 1,8 млрд теңге и дополнительно приобретя недвижимое имущество, объекты бизнеса и транспортные средства на сумму более 600 млн теңге. На данные активы наложен арест с целью обращения в доход государства.

«Часть участников преступной группы предана суду, по ним идёт судебное разбирательство, а отдельные его члены, в том числе подозреваемый, скрылись от органов уголовного преследования и объявлены в международный розыск. В январе текущего года он был задержан на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан. В данное время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, с конфискацией имущества»,  сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, Генпрокуратура обеспечила экстрадицию осуждённой гражданки из Российской Федерации для отбывания наказания по вступившему в законную силу приговору суда.

#подозреваемый #экстрадиция #Грузия #наркопреступление

Популярное

Все
Курултай: логика преемственности и ответственности
Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 гг: на ремонт электростанций выделено 384 млрд теңге
Али Ахмедов поднялся в мировом рейтинге после завоевания титула чемпиона мира
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Более 700 тыс. человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Хунся»
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
Подозреваемого в наркопреступлении экстрадировали из Грузии
Безопасность важнее лайков: в МВД обратились к казахстанским подросткам
В посольстве Китая состоялся прием по случаю 99-й годовщины основания Народно-освободительной армии КНР
Почти 115 тысяч гектаров леса сгорело во Франции
Исполнение поручений Президента: в регионах модернизируют инфраструктуру и развивают соцсферу
Токаев поздравил нового премьера Великобритании и Северной Ирландии
10 новых говорящих дронов поступили на вооружение полиции в ВКО
Аким Атырауской области доложил Президенту об экономической ситуации в регионе
Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни июля
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Что туристам можно увидеть в Мангистау
Готовить специалистов нового поколения
Большие перспективы для села
Атырау становится центром вагоностроения
Асу Алмабаев дебютирует в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Дорога к звездам начинается на Земле
Пенсионные накопления – под защитой государства
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
В Атырау появится уникальная локация
Соль отправится на экспорт
Назван лучший футболист чемпионата мира - 2026
Платежи по единому QR-коду стали доступны всем казахстанцам
С тремя медалями завершили казахстанские «классики» турнир в Будапеште
По поручению Президента РК началось строительство расширенного участка дороги Алматы - Бишкек
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Плюс один новый завод в Казахстане
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
В Казахстан придет долгожданная прохлада
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане

Читайте также

Главный полицейский Атырауской области проверил работу патр…
В Акмолинской области спасли мужчину, застрявшего в камышах
Поиск наркотиков, взрывчатки и людей: как работают служебны…
Полиция Жетысу призвала туристов к ответственному отдыху на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]