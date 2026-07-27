Подозреваемого в наркопреступлении экстрадировали из Грузии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Генпрокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Посольства Казахстана в Грузии экстрадировали из Грузии гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в организованной преступной группе, занимавшейся незаконным оборотом психотропных веществ в особо крупном размере, а также легализацией преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа

В ходе следствия установлено, что он, являясь участником преступной группы, организовал наркопроизводство в особо крупных размерах на территории Алматинской области. В последующем изготовленные аналоги психотропных веществ распространялись в виде закладок на территории области и в Алматы. В ходе расследования у преступной группы изъято почти 10 килограмм психотропных веществ (мефедрона).

Полученный в результате преступной деятельности незаконный доход злоумышленники легализовали путём проведения различных финансовых операций, в том числе с использованием криптообменников, на сумму свыше 1,8 млрд теңге и дополнительно приобретя недвижимое имущество, объекты бизнеса и транспортные средства на сумму более 600 млн теңге. На данные активы наложен арест с целью обращения в доход государства.

«Часть участников преступной группы предана суду, по ним идёт судебное разбирательство, а отдельные его члены, в том числе подозреваемый, скрылись от органов уголовного преследования и объявлены в международный розыск. В январе текущего года он был задержан на территории Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан. В данное время фигурант водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, с конфискацией имущества», – сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, Генпрокуратура обеспечила экстрадицию осуждённой гражданки из Российской Федерации для отбывания наказания по вступившему в законную силу приговору суда.