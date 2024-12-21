Парламент Канады намерен организовать голосование по доверию правительству Трюдо

Политика
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Опросы общественного мнения за последние 18 месяцев показывали, что Либеральной партии Канады грозит серьезный проигрыш на грядущих выборах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Лидер Новой демократической партии социал-демократов Канады Джагмит Сингх в пятницу заявил, что намерен инициировать в начале 2025 года голосование по вопросу о доверии правительству премьера Джастина Трюдо.

«На следующем заседании Палаты общин мы поднимем вопрос о вынесении вотума недоверия», - приводят западные СМИ выдержки из письма Сингха.

«Либералы нового шанса не заслуживают. Вот почему Новая демократическая партия проголосует против этого правительства», - отметил политик.

СМИ напоминают, что Трюдо - лидер Либеральной партии Канады - возглавляет правительство меньшинства: его партии принадлежат 153 места из 338 в Палате общин. Для ведения политики им нужно согласие других парламентских сил, и Новая демократическая партия вплоть до нынешнего момента поддерживала либералов.

Члены Палаты общин находятся в зимнем отпуске и вернутся на заседания 27 января 2025 года.

По графику парламентские выборы должны пройти в конце октября 2025 года, но теперь есть вероятность, что их организуют ранее.

На этой неделе кабинет Трюдо покинула министр финансов Канады Христя Фриланд. На фоне политического кризиса и требований подать в отставку Трюдо в пятницу, как ожидается, объявит новый состав правительства.

Опросы общественного мнения за последние 18 месяцев показывали, что Либеральной партии Канады грозит серьезный проигрыш на грядущих выборах.

Трюдо занимает должность премьера Канады с 4 ноября 2015 года.

#Канада #отставка #Джастин Трюдо

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