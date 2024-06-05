Парламентарии готовы поддержать бизнес

Депутаты Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК Сагындык Лукпанов, Алибек Наутиев, Ляззат Рысбекова, Бауыржан Каниев и другие совершили рабочую поездку в регион, где провели выездное заседание по вопросам развития обрабатывающего сектора экономики.

фото Агадила Рысмахана

О положении дел в отрасли и планах по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния жителей рассказал аким облас­ти Ербол Карашукеев. Сенаторы также посетили ряд местных промышленных объектов, где узнали не только об успехах промышленников, но и о трудностях. По итогам поездки депутаты намерены отразить поднятые проблемные вопросы в рамках совершенствования законодательства.