Парламентарии Казахстана и Швейцарии договорились об укреплении сотрудничества

Парламент
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Айман Аманжолова
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В рамках официального визита в Швейцарию председатель Мажилиса Ерлан Кошанов встретился в Берне с председателем Национального Совета Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Эриком Нузбаумером и федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, передает Kazpravda.kz 

Фото: Ж.Жумабеков

Открывая встречу с председателем Национального Совета Федерального Собрания, Ерлан Кошанов поблагодарил Эрика Нузбаумера за приглашение посетить Швейцарию с официальным визитом. Спикер Мажилиса подчеркнул, что Швейцария является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Европе.

– Новую главу в наших двусторонних отношениях открыл первый официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Швейцарию в ноябре 2021 года. В августе 2021 года Казахстан с официальным визитом посетил председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии господин Андреас Эби. Уверен, что сегодняшний визит поспособствует укреплению парламентского диалога между нашими странами, – сказал председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов рассказал своему коллеге о реализации президентского курса реформ. Он проинформировал также о работе многопартийного Мажилиса VIII созыва, в том числе о принятых новых законах.

Спикер Мажилиса сообщил о заинтересованности казахстанской стороны в развитии сотрудничества со Швейцарией в правовой сфере.

Стороны обсудили перспективы развития дальнейшего взаимодействия по линии групп дружбы, комитетов и партийных фракций. Отдельное внимание уделили сотрудничеству в торгово-экономической, транспортно-логистической, экологической, образовательной и научно-исследовательской сферах.

В свою очередь Эрик Нузбаумер отметил важность проводимых в Казахстане реформ. Он также выразил готовность углублять межпарламентские связи, в том числе, через работу групп дружбы.

При этом председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии заверил, что швейцарские депутаты примут активное участие в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

В завершение встречи Ерлан Кошанов пригласил швейцарских борцов по швингену (национальный вид борьбы, схожий с «қазақ күресі») принять участие в V Всемирных играх кочевников в Астане.

На встрече с министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом председатель Мажилиса выразил уверенность, что партнёрство Казахстана и Швейцарии будет укрепляться в духе взаимного уважения, дружбы и доверия, в том числе и по линии парламентов.

Стороны обсудили также укрепление экономических связей между странами.

– Казахстанский рынок – эффективная стартовая площадка для реализации совместных инвестиционных проектов. Мы заинтересованы в тесном сотрудничестве в сферах, в которых Швейцария особенно преуспела. Это энергетика, переработка полезных ископаемых, фармацевтика, машиностроение и приборостроение, туризм и финансовые услуги. Казахстан готов обеспечить оптимальные условия для ведения бизнеса, – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Казахстан высоко оценивает поддержку швейцарской стороной инициатив Казахстана на международной арене, прежде всего, в ООН и ее структурах.

Состоялся обмен мнениями и по вопросам упрощения визового режима Шенгенской зоны для казахстанских граждан и заключения Меморандума о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

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