Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов выступил на Третьем заседании Совета межпарламентского сотрудничества между Мажилисом Республики Казахстан и Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Бухаре, передает корреспондент Kazpravda.kz

В своем приветственном слове Ерлан Кошанов подчеркнул, что высокое качество политического диалога между лидерами двух государств Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым является залогом эффективного сотрудничества всех ветвей власти двух стран.

«Казахстан придаёт особое значение укреплению многовековых уз дружбы и добрососедства с Узбекистаном. Благодаря политической воле Глав наших государств, выстроена образцовая модель стратегического партнерства и союзничества. Работа нашего Совета межпарламентского сотрудничества выстраивается в русле договорённостей Глав государств. На прошлогоднем заседании в Алматы мы обсудили состояние и перспективы экономического сотрудничества, обменялись мнениями о том, как сохранить и приумножить достигнутые результаты. Отдельно подчеркнули важность взаимодействия в таких сферах, как культура, образование и туризм. Повестка дня сегодняшнего, третьего, заседания очень насыщенная. Наши делегации детально обсудят весь спектр сотрудничества», – сказал председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов проинформировал узбекских коллег об итогах референдума по проекту Конституции, который поддержали 87% граждан. Он отметил, что новый Основной закон является кульминацией масштабных реформ Главы государства, реализуемых с первых дней его президентства. Конституция отражает устремления всего казахстанского общества, и поэтому по праву получила название Народной.

Высшей целью Основного закона определено построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Человекоцентричная по своей сути, новая Конституция утверждает принцип «государство для человека, а не человек для государства».

Особый интерес узбекских депутатов вызвала парламентская реформа и новые институты – Вице-президента и Халық Кенесі. Спикер Мажилиса сообщил, что теперь на конституционном уровне закреплен баланс – сильный Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство. Учитывая непростой глобальный контекст, Конституция усиливает институт Президента Республики как фактор непрерывности, системности и согласованности работы всех ветвей власти пояснил Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса особо остановился на плодотворном сотрудничестве депутатов двух стран. Парламентарии в приоритетном порядке обеспечивают законодательную поддержку договорённостей на высшем уровне. Так, в последние годы были ратифицированы Договор о союзнических отношениях, соглашения об условиях взаимных поездок граждан, сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».

Депутаты Казахстана и Узбекистана постоянно поддерживают друг друга на международных парламентских площадках, особенно в Межпарламентском Союзе, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, в МПА СНГ, ТюркПА. Планомерно проходят мероприятия Диалога женщин Центральной Азии. Налажен регулярный обмен законотворческим опытом.

В свою очередь, председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов также отметил, что 2025 год был особо продуктивным для взаимодействия парламентов Казахстана и Узбекистана.

«Активность межпарламентских связей показывает высокий уровень доверия и взаимопонимания между нашими странами. Безусловно, основу такого позитивного развития составляют тесные и дружеские отношения наших уважаемых президентов. В этой связи хочется особо выделить визит в ноябре 2025 года Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан. В ходе визита подписаны важные соглашения, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества, запущены крупные совместные проекты», – сказал Спикер Олий Мажлиса.

Нуриддин Исмоилов поздравил казахстанцев с успешным проведением референдума и отметил, что его результаты являются подлинным свидетельством демократичности процесса, гражданской активности и отражением высокой степени поддержки курса реформ населением. При этом он выразил уверенность, что казахстанские и узбекские парламентарии и впредь будут активно работать сообща для реализации стратегических целей развития двух стран. Особую роль в этом, по словам председателя Олий Мажлиса, отводится Совету межпарламентского сотрудничества, который уже стал эффективной и проверенной временем площадкой для обмена опытом и контроля выполнения совместных инициатив.

Было отмечено, что Казахстан стабильно входит в «тройку» крупнейших торговых партнёров Узбекистана. В 2025 году взаимный товарооборот составил 4,8 млрд долларов, увеличившись на 16%. Сегодня перед странами стоит новая амбициозная цель – довести двустороннюю торговлю до 10 млрд долларов.

Спикер Мажилиса с удовлетворением отметил, что сегодня реализовано уже 78 совместных проектов на общую сумму 1,8 млрд долларов. Одним из них является Казахстанский торговый павильон на территории Международного центра торговли «Термез». В этой связи законодательная поддержка совместных промышленных, инфраструктурных и логистических проектов является одной из главных задач парламентариев обеих стран подчеркнул Ерлан Кошанов.

Глава казахстанской делегации рассказал о реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы. Он напомнил, что в апреле этого года в Астане состоится Региональный экологический саммит Центральной Азии и пригласил узбекских коллег принять в нем деятельное участие.

По мнению Ерлана Кошанова, информационные технологии могут стать «цифровым мостом», который прочно объединит Казахстан и Узбекистан. Он отметил, что Astana Hub и IT Park Uzbekistan уже хорошо сотрудничают под единым брендом Central Asian Innovation Hubs, формируя единый технологический хаб.

Особое внимание было уделено совместному развитию регионального туризма. Спикер Мажилиса напомнил, что руководством стран поставлена задача по модернизации туристической инфраструктуры и привлечению зарубежных туристов. Подписан План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма на 2026-2027 годы, ориентированный на развитие общего туристического пространства.

О ходе реализации этого документа рассказал на заседании председатель правления Kazakh Tourism Талгат Газизов. По итогам 2025 года на долю Казахстана и Узбекистана приходится более половины всех туристов, посетивших Центральную Азию. При этом наблюдается высокий спрос иностранных гостей к трансграничным маршрутам. В этой связи активно развиваются железнодорожные и автобусные маршруты между двумя странами.

Члены межпарламентского Совета обсудили практические вопросы сотрудничества в торгово-экономической и аграрной сферах, в области устойчивого развития, «зеленой» экономики и энергетики. Особый акцент был сделан на вопросы цифровизации и информационных технологий, а также укрепление культурного и образовательного взаимодействия.

Следующее заседание Совета межпарламентского сотрудничества запланировано провести в городе Туркестан.