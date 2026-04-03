Парламентарии Казахстана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

807
Айман Аманжолова
корреспондент

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов выступил на Третьем заседании Совета межпарламентского сотрудничества между Мажилисом Республики Казахстан и Законодательной палатой Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Бухаре, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Ж.Жумабеков

В своем приветственном слове Ерлан Кошанов подчеркнул, что высокое качество политического диалога между лидерами двух государств Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым является залогом эффективного сотрудничества всех ветвей власти двух стран.

«Казахстан придаёт особое значение укреплению многовековых уз дружбы и добрососедства с Узбекистаном. Благодаря политической воле Глав наших государств, выстроена образцовая модель стратегического партнерства и союзничества. Работа нашего Совета межпарламентского сотрудничества выстраивается в русле договорённостей Глав государств. На прошлогоднем заседании в Алматы мы обсудили состояние и перспективы экономического сотрудничества, обменялись мнениями о том, как сохранить и приумножить достигнутые результаты. Отдельно подчеркнули важность взаимодействия в таких сферах, как культура, образование и туризм. Повестка дня сегодняшнего, третьего, заседания очень насыщенная. Наши делегации детально обсудят весь спектр сотрудничества», – сказал председатель Мажилиса.

Ерлан Кошанов проинформировал узбекских коллег об итогах референдума по проекту Конституции, который поддержали 87% граждан. Он отметил, что новый Основной закон является кульминацией масштабных реформ Главы государства, реализуемых с первых дней его президентства. Конституция отражает устремления всего казахстанского общества, и поэтому по праву получила название Народной.

Высшей целью Основного закона определено построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. Человекоцентричная по своей сути, новая Конституция утверждает принцип «государство для человека, а не человек для государства».

Особый интерес узбекских депутатов вызвала парламентская реформа и новые институты – Вице-президента и Халық Кенесі. Спикер Мажилиса сообщил, что теперь на конституционном уровне закреплен баланс – сильный Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство. Учитывая непростой глобальный контекст, Конституция усиливает институт Президента Республики как фактор непрерывности, системности и согласованности работы всех ветвей власти пояснил Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса особо остановился на плодотворном сотрудничестве депутатов двух стран. Парламентарии в приоритетном порядке обеспечивают законодательную поддержку договорённостей на высшем уровне. Так, в последние годы были ратифицированы Договор о союзнических отношениях, соглашения об условиях взаимных поездок граждан, сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия».

Депутаты Казахстана и Узбекистана постоянно поддерживают друг друга на международных парламентских площадках, особенно в Межпарламентском Союзе, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, в МПА СНГ, ТюркПА. Планомерно проходят мероприятия Диалога женщин Центральной Азии. Налажен регулярный обмен законотворческим опытом.

В свою очередь, председатель Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов также отметил, что 2025 год был особо продуктивным для взаимодействия парламентов Казахстана и Узбекистана.

«Активность межпарламентских связей показывает высокий уровень доверия и взаимопонимания между нашими странами. Безусловно, основу такого позитивного развития составляют тесные и дружеские отношения наших уважаемых президентов. В этой связи хочется особо выделить визит в ноябре 2025 года Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан. В ходе визита подписаны важные соглашения, направленные на укрепление двустороннего сотрудничества, запущены крупные совместные проекты», – сказал Спикер Олий Мажлиса.

Нуриддин Исмоилов поздравил казахстанцев с успешным проведением референдума и отметил, что его результаты являются подлинным свидетельством демократичности процесса, гражданской активности и отражением высокой степени поддержки курса реформ населением. При этом он выразил уверенность, что казахстанские и узбекские парламентарии и впредь будут активно работать сообща для реализации стратегических целей развития двух стран. Особую роль в этом, по словам председателя Олий Мажлиса, отводится Совету межпарламентского сотрудничества, который уже стал эффективной и проверенной временем площадкой для обмена опытом и контроля выполнения совместных инициатив.

Было отмечено, что Казахстан стабильно входит в «тройку» крупнейших торговых партнёров Узбекистана. В 2025 году взаимный товарооборот составил 4,8 млрд долларов, увеличившись на 16%. Сегодня перед странами стоит новая амбициозная цель – довести двустороннюю торговлю до 10 млрд долларов.

Спикер Мажилиса с удовлетворением отметил, что сегодня реализовано уже 78 совместных проектов на общую сумму 1,8 млрд долларов. Одним из них является Казахстанский торговый павильон на территории Международного центра торговли «Термез». В этой связи законодательная поддержка совместных промышленных, инфраструктурных и логистических проектов является одной из главных задач парламентариев обеих стран подчеркнул Ерлан Кошанов.

Глава казахстанской делегации рассказал о реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» на 2024–2029 годы. Он напомнил, что в апреле этого года в Астане состоится Региональный экологический саммит Центральной Азии и пригласил узбекских коллег принять в нем деятельное участие.

По мнению Ерлана Кошанова, информационные технологии могут стать «цифровым мостом», который прочно объединит Казахстан и Узбекистан. Он отметил, что Astana Hub и IT Park Uzbekistan уже хорошо сотрудничают под единым брендом Central Asian Innovation Hubs, формируя единый технологический хаб.

Особое внимание было уделено совместному развитию регионального туризма. Спикер Мажилиса напомнил, что руководством стран поставлена задача по модернизации туристической инфраструктуры и привлечению зарубежных туристов. Подписан План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма на 2026-2027 годы, ориентированный на развитие общего туристического пространства.

О ходе реализации этого документа рассказал на заседании председатель правления Kazakh Tourism Талгат Газизов. По итогам 2025 года на долю Казахстана и Узбекистана приходится более половины всех туристов, посетивших Центральную Азию. При этом наблюдается высокий спрос иностранных гостей к трансграничным маршрутам. В этой связи активно развиваются железнодорожные и автобусные маршруты между двумя странами.

Члены межпарламентского Совета обсудили практические вопросы сотрудничества в торгово-экономической и аграрной сферах, в области устойчивого развития, «зеленой» экономики и энергетики. Особый акцент был сделан на вопросы цифровизации и информационных технологий, а также укрепление культурного и образовательного взаимодействия.

Следующее заседание Совета межпарламентского сотрудничества запланировано провести в городе Туркестан.

Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

В США вводят стопроцентные пошлины на импортные лекарства
Объем торговли Казахстана со странами-членами ОТГ достиг $1…
Сенат ратифицировал ряд соглашений с Республикой Перу
Бектенов выступил на встрече глав правительств стран-участн…

