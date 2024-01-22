Партнеров АНПЗ оштрафовали на 2 млрд тенге в Атырауской области

Прокуратура Атырауской области сообщила о ходе работы по демонополизации экономики региона.

«За нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» с ТОО Joint Technologies в бюджет взыскана неустойка в размере 1,7 млрд тенге. Также за нарушение защиты конкуренции парк постановлением суда привлечен к административной ответственности по ч.3-1 ст.159 КоАП «Монополистическая деятельность» с наложением штрафа в размере 324 млн тенге», — детализировали в надзорном органе.