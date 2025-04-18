Закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреж­дении, деятельности и осуществлении инвестиций», рассмотренный Сенатом на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева, как было отмечено депутатами, создаст правовую основу для диверсификации казахстанского экспорта услуг, укрепления позиций бизнеса на рынках СНГ, а также снижения рисков для инвесторов.

– Соглашение направлено на дальнейшее укрепление нашего партнерства со странами СНГ. Документ содержит положения, предусматривающие формирование зоны свободной торговли в сфере услуг. Предусмотрены также нормы, призванные улучшить инвестиционное сотрудничество сторон. В целом надеемся, что закон будет способствовать повышению торгово-экономической активности и увеличению объема взаимных инвестиций среди стран СНГ, – прокомментировал Маулен Ашимбаев.

Документ был подписан 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. Целью соглашения являются расширение торгово-экономического сотрудничества сторон, открытие доступа для казах­станских экспортеров услуг на рынок партнеров, возможности для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создание дополнительных условий для привлечения инвестиций и защиты взаимных инвестиций.

Основной задачей соглашения является обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли Содружества Независимых Государств. Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств – участников СНГ, предусматривающие установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран – участниц СНГ на партнерских рынках, в том числе создание условий для расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации, соз­дание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала. Также нормами документа предусмотрено предоставление инвестициям инвесторов другой стороны полной безопасности и защиты на ее территории.

Наличие в соглашении положений, регулирующих инвестиции, придает значительный стимул для обеспечения благоприятного бизнес-климата государств-участников, а также дает возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций, а его ратификация создаст правовую основу для диверсификации казахстанского экспорта услуг, укрепления позиций бизнеса на рынках Узбекистана и Таджикистана, а также снижения рисков для инвесторов, говорится в заключении.

На заседании сенаторы также озвучили депутатские запросы. Так, Суиндик Алдашев поднял проблемы гражданской авиации. Он отметил, что главной болевой точкой отрасли является нехватка авиационного топлива. Он констатировал, что отечественные нефтеперерабатывающие заводы не справляются с растущим спросом, и разницу приходится покрывать за счет импорта. Уже сейчас дефицит составляет около 237 тыс. тонн. К 2030 году потребность вырас­тет до 550 тыс. тонн.

– Цены на авиабилеты тоже беспокоят казахстанцев. Топливо занимает 36,5% от стоимости билета. Техническое обслуживание – 14,9%, аэропортовское обслуживание – 10,7% и обслуживание пассажиров – 6,1%. При этом рынок топлива замкнут и непрозрачен: на сегодня отсутствует прозрачный механизм реализации авиатоплива и установления его ценообразования, а также нет единого подхода гос­органов к регулированию данного вопроса, – заявил депутат.

Также, по словам сенатора, отсутствует системный подход к развитию аэропортов, многие из которых финансируются из местных бюджетов и работают в убыток.

– Инфраструктура изношена, оборудование устарело, а половина аэропортов требует срочной реконструкции, – подчеркнул Суиндик Алдашев.

В этой связи депутат предлагает выработать эффективную оптимальную модель управления отечественной гражданской авиацией. Указал он и на необходимость решения вопроса наращивания производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и разработки единого системного подхода при обеспечении топливом авиа­компаний.