Партнерство в рамках Содружества

Парламент
2
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенаторы ратифицировали соглашение, нацеленное на увеличение взаимных инвестиций в странах СНГ

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Закон «О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреж­дении, деятельности и осуществлении инвестиций», рассмотренный Сенатом на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева, как было отмечено депутатами, создаст правовую основу для диверсификации казахстанского экспорта услуг, укрепления позиций бизнеса на рынках СНГ, а также снижения рисков для инвесторов.

– Соглашение направлено на дальнейшее укрепление нашего партнерства со странами СНГ. Документ содержит положения, предусматривающие формирование зоны свободной торговли в сфере услуг. Предусмотрены также нормы, призванные улучшить инвестиционное сотрудничество сторон. В целом надеемся, что закон будет способствовать повышению торгово-экономической активности и увеличению объема взаимных инвестиций среди стран СНГ, – прокомментировал Маулен Ашимбаев.

Документ был подписан 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. Целью соглашения являются расширение торгово-экономического сотрудничества сторон, открытие доступа для казах­станских экспортеров услуг на рынок партнеров, возможности для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создание дополнительных условий для привлечения инвестиций и защиты взаимных инвестиций.

Основной задачей соглашения является обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли Содружества Независимых Государств. Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств – участников СНГ, предусматривающие установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран – участниц СНГ на партнерских рынках, в том числе создание условий для расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации, соз­дание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала. Также нормами документа предусмотрено предоставление инвестициям инвесторов другой стороны полной безопасности и защиты на ее территории.

Наличие в соглашении положений, регулирующих инвестиции, придает значительный стимул для обеспечения благоприятного бизнес-климата государств-участников, а также дает возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций, а его ратификация создаст правовую основу для диверсификации казахстанского экспорта услуг, укрепления позиций бизнеса на рынках Узбекистана и Таджикистана, а также снижения рисков для инвесторов, говорится в заключении.

На заседании сенаторы также озвучили депутатские запросы. Так, Суиндик Алдашев поднял проблемы гражданской авиации. Он отметил, что главной болевой точкой отрасли является нехватка авиационного топлива. Он констатировал, что отечественные нефтеперерабатывающие заводы не справляются с растущим спросом, и разницу приходится покрывать за счет импорта. Уже сейчас дефицит составляет около 237 тыс. тонн. К 2030 году потребность вырас­тет до 550 тыс. тонн.

– Цены на авиабилеты тоже беспокоят казахстанцев. Топливо занимает 36,5% от стоимости билета. Техническое обслуживание – 14,9%, аэропортовское обслуживание – 10,7% и обслуживание пассажиров – 6,1%. При этом рынок топлива замкнут и непрозрачен: на сегодня отсутствует прозрачный механизм реализации авиатоплива и установления его ценообразования, а также нет единого подхода гос­органов к регулированию данного вопроса, – заявил депутат.

Также, по словам сенатора, отсутствует системный подход к развитию аэропортов, многие из которых финансируются из местных бюджетов и работают в убыток.

– Инфраструктура изношена, оборудование устарело, а половина аэропортов требует срочной реконструкции, – подчеркнул Суиндик Алдашев.

В этой связи депутат предлагает выработать эффективную оптимальную модель управления отечественной гражданской авиацией. Указал он и на необходимость решения вопроса наращивания производства на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и разработки единого системного подхода при обеспечении топливом авиа­компаний.

#Сенат #заседание

Популярное

Все
Год перемен для Баянаула
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
Десять новых горных маршрутов обустроят в Алматы
Время добрых дел
Оттаиваем и оживаем
Здоровье не купишь?
Победа, растопившая лед равнодушия
Юные исследователи на пути к открытиям
С огнем шутить опасно!
Свадебный переполох в Доме мамы
Полвека в профессии
Победила врага хрупкая женщина
Как вы это делаете?
К новой грамотности XXI столетия
Указ Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Школа – это маленькая жизнь
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Ставить и достигать цели
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Токаев прибыл в Шымкент
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Незнание законов не освобождает от... профессии
Крупные инвестпроекты KEGOC, Казахтелекома и Самрук-Энерго рассмотрели в кабмине
О резкой смене погоды предупредили казахстанцев
Когда воде требуется особое разрешение
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Плачевное состояние автодорог вызвало резкую критику депутатов
Ученики NIS победили в конкурсе NASA
За второй хлеб – первый спрос
Правительство должно действовать эффективно и решительно – Токаев о защите экономики Казахстана
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Реорганизовать нельзя сохранить
Важны совместные действия
Парламентская и духовная дипломатия
Незнание законов не освобождает от... профессии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]