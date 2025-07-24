Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24 в Амурской области, погибли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Воздушное судно Ан-24, разбившееся в Амурской области, загорелось при падении, выжившие во время облета места трагедии не обнаружены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«По информации директора аэропорта города Тынды, при падении Ан-24 произошло возгорание самолета, при облете Ми-8, с воздуха живые не обнаружены», - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщили в оперативных службах, что все находившиеся на борту самолета, по предварительным данным, погибли.

«Пока вертолет со спасателями не может приземлиться в районе крушения - это труднодоступная местность, склон горы», - сказал собеседник агентства. Он сообщил о пожаре на месте происшествия.

По данным оперативных служб, на борту находились 40 пассажиров, в том числе 2 детей, и 6 членов экипажа. Губернатор Амурской области Василий Орлов в свою очередь сообщил, что, по предварительным данным, на борту пропавшего самолета было 43 пассажира, включая 5 детей, а также 6 членов экипажа.