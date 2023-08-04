Павлодарские экологи устанавливают причину внезапно позеленевшей реки

Экологи проведут исследования позеленевшей воды в рукаве реки Иртыш, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента экологии по Павлодарской области.

Фото: пресс-служба Департамента экологии по Павлодарской области

Экологическое ведомство отреагировало на публикацию в социальных сетях о «зеленом окрасе реки Иртыш».

«Место фиксации видео в социальных сетях является рукавом Иртыша, а не самой рекой. Данное место не проточное. Температура воды в водоеме – 28С. В настоящее время отмечаются засушливый период и отсутствие осадков, также высокая температура и значительная величина испарения являются причиной заболачивания подобных неглубоких водоемов. Считаем, что причиной позеленения воды являются вышеизложенные факторы», – разъяснили в Департаменте экологии по Павлодарской области.

2 августа в селе Мичурино сотрудники департамента совместно со специалистами филиала Казгидромета отобрали пробы для химического анализа воды и определения загрязняющих веществ. По результатам исследований будут проведены соответствующие мероприятия.