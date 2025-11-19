Для павлодарской больницы завышали тарифы на воду

Закон и Порядок
110
Дана Аменова
специальный корреспондент

К медучреждению неправомерно применялись тарифы, установленные для бюджетных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Иртышского района в ходе проверки выявила существенные нарушения тарифной политики, трудовых прав граждан и налогового законодательства в деятельности ГКП «Ертіс-ауызсу»

Было установлено, что предприятие необоснованно применяло завышенные тарифы на услуги водоснабжения в отношении объекта здравоохранения. Вместо тарифа для второй группы потребителей, к больнице неправомерно применялись тарифы, установленные для бюджетных организаций, что противоречит требованиям правил формирования тарифов и ценообразования в сфере естественных монополий.

По результатам проверки руководителя привлекли к административной ответственности. Тарифная политика приведена в соответствие.

Кроме того, предприятие погасило налоговую задолженность в размере 21 млн тенге, также по акту прокурорского надзора 31 работнику предприятия выплачена заработная плата в размере 3,6 млн тенге.

#прокуратура #вода #больница #тарифы

