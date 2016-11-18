​Павшие и живые

В извещении говорилось, что он погиб смертью храбрых и похоронен в деревне Капитановка Кировоградской области в Украине. Детство, юность, учеба, потом работа и повседневные заботы, все не было возможности осуществить задуманное. Дети выросли. Вышел на пенсию. Наконец представилась возможность. Тревожили мысли – сохранилась ли могила, если и сохранилась, в каком она состоянии? Как воспримут наш приезд там, в Украине? Все же мы с сыном решили ехать.

И вот мы в пути. Киевский аэропорт Борисполь встретил нас солнечной погодой. Наш дальнейший путь в Капитановку, около 300 кило­метров, пролегал через леса. Вдоль шоссе стояли дубы, грабы, пихты, ясени. К полудню мы добрались до нашей цели.

В середине XVIII века в 15 километ­рах от села проходила граница между Польшей и Турцией. Там была Польская пограничная застава, которой командовал капитан Владислав Самбуж. Многие приграничные украинские села получили похожие названия: Реймантировка, Писаревка, Ротмистровка. Край между лесостепью и степью, где расположена Капитановка, никогда не был безлюдным, о чем свидетельствуют многочисленные памятники скифской эпохи.

Идет 72-й год завершения Великой Отечественной войны, а горечь утрат до сих пор жива в душах людей. Недалеко от села на дне глубокого яра сохранились развалины партизанской избы. На ее стенах чьими-то руками начертаны слова: «Моя мама в семилетнем возрасте была связной у партизан». Партизаны влились в ряды 6-й Орловской Краснознаменной гвардейской дивизии, в составе которой и воевал мой отец.

Капитановка и соседняя деревня Тишково несколько раз переходили из рук в руки. Здесь шли ожесточенные бои за уничтожение вражеских войск, окруженных под Корсунь-Шевченковским. В результате этой операции было уничтожено до 10 гитлеровских дивизий. Поля Украины, охваченные этой военной операцией, были обильно политы человеческой кровью.

На территории Капитановки два мемориальных комплекса – это две братские могилы. В них похоронены 736 человек, в их числе и мой отец. На чугунных плитах нанесены имена и фамилии погибших. Здесь покоятся в основном молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет.

Когда я увидел имя отца, меня охватило неописуемое волнение, дрожь в руках и слезы на глазах. А когда я коснулся ладонями букв, то мне показалось, что на нас со стороны смотрит отец и укоризненно говорит, что он нас долго ждал. Я начал в свое оправдание что-то бормотать, рассказывать о нашем ауле, о близких и родных, о том, что у него есть внуки, правнуки и даже один праправнук. И что они достойные граждане его Родины. Когда это видение прошло, я прочитал заупокойную молитву. Тут только заметил, что на меня с сочувствием смотрит несколько пожилых людей из села.

В списке захороненных есть имена наших соотечественников – Абдрах­ман Ахмедов, Далбай Кадыров, Жексен Кармышев, Кемал Сутанов, Жумагали Уразов. Возможно, кто-нибудь из читателей узнает своих родных. На одной из мемориальных плит есть слова: «Навек запомни! Куда б ни шел, ни ехал ты, но здесь остановись. Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись. Кто б ни был ты – рыбак, шахтер, ученый иль пастух, – навек запомни: здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя и для меня он сделал все, что мог: себя в бою не пожалел, а Родину сберег!»

С первых дней войны многие капитановцы ушли на фронт. А 1 августа 1941 года немцы вошли в село. Из числа раскулаченных советской властью людей назначали старосту, начальника полиции. Однако некоторые из тех, кто пошел работать в полицию, помогали селянам. Предупреж­дали о готовящейся облаве, об отправке молодежи в Германию на каторжные работы. Некоторые селяне ушли к партизанам. Группу партизан из Капитановки возглавил помощник лесничего Григорий Скопец. Такие же группы были в других селах, которыми командовали Никон Смирченко, Василь Коваль, Леонид Снисаренко, Виталий Федоренко, Леонид Соколов. Партизаны совершали диверсии на железной дороге Москва – Одесса, организовывали саботаж, срывали вывоз молодежи в Германию, сберегли сахарный завод, который имеет двухвековую историю. Не давали возможности фашистам вывозить награбленное.

В Новомиргороде (райцентр) была типография, находившаяся под неусып­ным контролем немецкой комендатуры. По заданию В. Федоренко рабочие типографии М. Кудря и М. Тарасов печатали листовки и передавали партизанам. Врач Капитановской больницы Ганна Санцевич и ее коллеги, рискуя жизнью, помогали партизанам, лечили раненых, передавали им перевязочные материалы, юношам и девушкам, не ушедшим в партизаны, выдавали фиктивные справки о наличии у них инфекционных болезней, тем самым спасая их от вывоза в Германию. В дремучих лесах партизаны действовали дерзко. В один из рейдов они пустили под откос немецкий военный эшелон, было убито более 100 солдат и множество ранено. Фашисты боялись лесов, но зато зверствовали в селах. Вешали и расстреливали мирных жителей, требовали от них выдачи партизан. Расстреляли Василя Пожарницкого, Николу Невинчанного за саботаж на железной дороге.

В результате предательства гитлеровцы схватили Григория Скопца, Леонида Снисаренко. После долгих, жестоких пыток их расстреляли, они не выдали своих товарищей. Место захоронения этих героев не известно. Предателями был убит и В. Федоренко. Но жители Капитановки чтут его память, одна из улиц названа его именем.

Жители, коллектив школы Капитановки с глубоким уважением относятся к памяти погибших. В этом мы убедились, увидев ухоженные могилы, поговорив с главой селищной рады Володимиром Титоренко. Он сказал: «Помнить и чтить павших и ветеранов Великой Отечественной войны – наша святая обязанность».

Перед отъездом постояли у могилы отца. Оставили горсть земли с запахом родной степи и взяли на память горсть земли с захоронения. Уезжали с двояким чувством исполненного сыновнего долга и тяжелой грусти от безвозвратной утраты родного человека. Мы благодарны жителям Капитановки и ее молодому поколению, главе селищной рады Володимиру Титоренко и всем тем, кто был в эти дни рядом с нами. Спасибо за хлеб и соль, за уважительное отношение к нашей общей истории и к памяти погибших в Великой Отечест­венной войне.